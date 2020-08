Tanpa Sepakbola, Bintang Persija Jakarta Osvaldo Haay Rutin Joging Di Gunung & Pantai

Selain sepakbola, kamu juga bisa melakukan olahraga lain selama masa pandemi ini karena kebiasaan normal baru bukan berarti mager di rumah! Yuk ketahui positif dan negatif jenis olahraga lain agar bisa #SikatHabis keribetan. Jaga diri dari kuman dan polusi dengan Clear Men yang juga memberikan 3 kekuatan dalam satu kemasan. Sampo, tonik, sabun. #CLEARMen3in1 #MandiGaRibet @clearindonesia

A post shared by Goal Indonesia (@goalcomindonesia) on Aug 9, 2020 at 10:37pm PDT