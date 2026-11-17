Bagikan Ikuti GOAL di Google

Barcelona telah menentukan sikap terkait masa depan striker asal Mesir, Hamza Abdelkarim. Klub menepis kemungkinan sang pemain hengkang pada bursa transfer musim dingin mendatang, baik dengan status pinjaman maupun dijual, meski menit bermainnya bersama tim utama terbatas sejak awal musim.

Iklan

Menurut harian Spanyol "Marca", direksi olahraga Barcelona tidak berniat melepas sang pemain. Hamza Abdelkarim sendiri juga tidak ingin meninggalkan klub, setelah tim Catalan itu merekrutnya pada akhir musim lalu.

Barcelona mendatangkan Hamza Abdelkarim sebelum musim lalu berakhir. Setelah enam bulan menjalani masa pinjaman di tim B, ditambah pemanggilannya untuk tampil di Piala Dunia bersama timnas Mesir, klub memutuskan untuk mengaktifkan klausul pembelian yang telah disepakati dengan Al Ahly senilai 1,5 juta euro.

Langkah tersebut diambil karena direksi olahraga ingin mengamankan masa depan pemain yang memiliki potensi besar untuk berkembang dalam beberapa tahun ke depan.

Striker asal Mesir itu mengikuti pramusim bersama tim utama. Meski mengenakan nomor punggung khusus tim B, ia kini sudah sepenuhnya menyatu dengan sesi latihan dan suasana tim utama.

Iklan Iklan

Namun, perannya di tim utama masih sangat terbatas dalam beberapa bulan pertama kompetisi. Ia baru bermain selama 12 menit yang terbagi dalam dua pertandingan, yakni 4 menit melawan Rayo Vallecano dan 8 menit kontra Getafe.

Topik Terkait

Pertandingan berikutnya BAR LaLiga 08.00 VIL

Menit Bermain Terbatas

Hamza Abdelkarim juga tampil dalam satu pertandingan Primera Federación bersama tim B, dan berhasil menunjukkan kualitasnya dengan mencetak satu dari dua gol timnya.

Meski tampil apik, hal itu belum membuatnya mendapat tambahan menit bermain di tim asuhan Hansi Flick.

Iklan

Opsi peminjaman pada bursa transfer musim dingin mendatang sempat menjadi salah satu pilihan yang dibahas. Namun, kemungkinan itu tidak akan terwujud karena baik klub maupun sang pemain sama-sama tidak berpikir untuk berpisah pada Januari mendatang.

Menunggu Kesempatan

Direksi olahraga ingin sang striker asal Mesir tetap menjadi bagian dari skuad tim utama. Mereka menilai perkembangannya bergantung pada latihan setiap hari di bawah arahan Hansi Flick, untuk menimba pengalaman sambil menunggu kesempatan yang tepat untuk tampil di lapangan.

Iklan

Sang pemain berpeluang mendapat menit bermain tambahan di sejumlah laga, seperti babak-babak awal Copa del Rey, yang bisa menjadi kesempatan baginya untuk membuktikan kemampuan.

Jika tidak mendapat kesempatan di tim utama, ia tetap bisa bermain bersama tim B, atau bahkan bersama tim junior di UEFA Youth League.

Iklan

Tidak Dipinjamkan, Tidak Dijual

Dengan demikian, wacana peminjaman Hamza Abdelkarim pada bursa transfer musim dingin kini sepenuhnya tertutup, setelah beberapa pekan lalu sempat beredar kabar bahwa klub Italia, Como, tertarik mendatangkannya.

Di saat yang sama, striker asal Mesir itu kembali dipanggil timnas negaranya pada jeda internasional kali ini, di tengah harapan besar yang disematkan kepadanya di Mesir.