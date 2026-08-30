Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
Goal.com
LiveTiket
FBL-ENG-ITA-PR-SERIEA-LIVERPOOL-COMO-FRIENDLYAFP

Diterjemahkan oleh

Sepakat dengan Pemain: Manchester City Membuka Jalan untuk Transfer Bersejarah dari Liverpool

Transfers
Premier League
Liverpool
Manchester City
F. de Jong
C. Gakpo
Inggris
Belanda

Liverpool Tetapkan Syarat untuk Menuntaskan Transfer

Tampaknya Manchester City, yang mengawali musim di Liga Primer Inggris dengan gemilang, belum puas dengan skuad mereka saat ini dan menginginkan lebih.

Menurut surat kabar "Mundo Deportivo", klub tersebut belum menutup jendela transfer, dan laporan-laporan yang datang dari Belanda mengindikasikan bahwa mereka tengah melakukan pembicaraan untuk merekrut Cody Gakpo, penyerang Liverpool berusia 27 tahun.

Laporan menyebutkan bahwa klub Inggris itu telah mencapai kesepakatan pribadi dengan agen pemain internasional Belanda tersebut, dan hendak mengajukan tawaran senilai 100 juta euro kepada Liverpool.

Anda dapat membahas topik dan berita ini lebih mendalam di forum "Kooora"

Jika Gakpo bergabung dengan Manchester City dengan nilai tersebut, ia akan langsung menjadi transfer termahal dalam sejarah Belanda.

 Gelar itu saat ini dipegang oleh Frenkie de Jong, yang pindah dari Ajax ke Barcelona pada tahun 2019 dengan nilai 75 juta euro ditambah maksimal 11 juta euro sebagai bonus tambahan.

Meski begitu, Liverpool belum memberikan lampu hijau untuk kepergian pemain tersebut. Mereka tidak ingin melepas Gakpo sebelum menemukan pengganti yang tepat bagi mantan penyerang PSV Eindhoven itu.

 Bradley Barcola (Paris Saint-Germain) semakin dekat untuk bergabung, tetapi Liverpool juga tengah mencari satu sayap istimewa lainnya.

Anda dapat membahas topik dan berita ini lebih mendalam di forum "Kooora"


Iklan

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google