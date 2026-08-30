Tampaknya Manchester City, yang mengawali musim di Liga Primer Inggris dengan gemilang, belum puas dengan skuad mereka saat ini dan menginginkan lebih.

Menurut surat kabar "Mundo Deportivo", klub tersebut belum menutup jendela transfer, dan laporan-laporan yang datang dari Belanda mengindikasikan bahwa mereka tengah melakukan pembicaraan untuk merekrut Cody Gakpo, penyerang Liverpool berusia 27 tahun.

Laporan menyebutkan bahwa klub Inggris itu telah mencapai kesepakatan pribadi dengan agen pemain internasional Belanda tersebut, dan hendak mengajukan tawaran senilai 100 juta euro kepada Liverpool.

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Jika Gakpo bergabung dengan Manchester City dengan nilai tersebut, ia akan langsung menjadi transfer termahal dalam sejarah Belanda.

Gelar itu saat ini dipegang oleh Frenkie de Jong, yang pindah dari Ajax ke Barcelona pada tahun 2019 dengan nilai 75 juta euro ditambah maksimal 11 juta euro sebagai bonus tambahan.

Meski begitu, Liverpool belum memberikan lampu hijau untuk kepergian pemain tersebut. Mereka tidak ingin melepas Gakpo sebelum menemukan pengganti yang tepat bagi mantan penyerang PSV Eindhoven itu.

Bradley Barcola (Paris Saint-Germain) semakin dekat untuk bergabung, tetapi Liverpool juga tengah mencari satu sayap istimewa lainnya.

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