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Cristiano Ronaldo kembali mencetak gol. Bintang asal Portugal itu mengukir gol ke-987 sepanjang kariernya saat menghadapi Al-Sadd di Liga Champions Asia lewat tendangan penalti yang keras.

Ronaldo maju sebagai eksekutor dari titik penalti, melepaskan sepakan dengan penuh keyakinan dan membuat kiper Al-Sadd, Meshaal Barsham, tak berkutik.

Penyerang yang kini berusia 41 tahun itu sempat gagal mengeksekusi penalti beberapa hari lalu saat timnya kalah dari Al-Ahli dalam laga liga. Kegagalan tersebut tidak mengurangi kepercayaan dirinya. Penalti yang berhasil ia eksekusi pada Selasa malam menjadi golnya yang ke-140 bersama Al-Nassr. Ia pun semakin dekat dengan pencapaian 1.000 gol sepanjang karier.

Namun, Al-Nassr tidak lama menikmati keunggulan. Mohammed Waad menyamakan kedudukan untuk Al-Sadd pada menit ke-22. Kedua tim memasuki jeda dengan skor 1-1. Al-Nassr memulai babak kedua dengan keunggulan jumlah pemain karena Waad

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Ronaldo telah mencetak sebelas gol musim ini. Sembilan gol ia bukukan di Saudi Pro League, sementara golnya sebelum jeda melawan Al-Sadd merupakan gol keduanya di Liga Champions Asia.

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Tijjani Reijnders juga bersinar

Tijjani Reijnders juga tampil mengesankan di Liga Champions Asia. Gelandang itu menjadi pemain paling menonjol bagi Al-Qadsiah dengan dua gol dan satu assist.

Pemain asal Belanda itu memberikan assist untuk gol kedua Julián Quiñones. Seusai jeda, Reijnders menambah skor lewat golnya sendiri.

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Gol pertamanya sangat mengesankan. Ia mencetak gol lewat sepakan dari tepi kotak penalti, lalu tak lama kemudian mencetak gol keduanya.

Al-Qadsiah akhirnya menang telak 5-1 atas Shabab Al-Ahli. Berkat kemenangan itu, tim Reijnders menempati posisi kedua di fase liga. Untuk sementara, hanya Al-Ain yang mengumpulkan lebih banyak poin.