Gianni Infantino, Presiden Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA), mengungkap slogan yang akan diusungnya dalam kampanye pemilihan presiden mendatang pada Maret 2027, seraya menegaskan tekadnya untuk mencalonkan diri demi masa jabatan baru sebagai pucuk pimpinan lembaga sepak bola dunia tersebut, meski menghadapi penolakan kuat dari berbagai pihak, terutama Federasi Sepak Bola Eropa (UEFA).

Infantino memilih pesan bernuansa idealis yang mencolok, di saat kepemimpinannya atas FIFA tengah melewati salah satu periode paling kontroversial dan penuh tekanan, akibat proyeknya terkait penjualan hak pemasaran Piala Dunia kepada sebuah perusahaan swasta.

Presiden FIFA itu berkata dalam pernyataan yang direkam pada Sabtu hari ini: "Tentu saja saya akan menjadi kandidat dalam pemilihan yang baru. Dan slogan saya sangat sederhana: sepak bola adalah milik semua orang, di setiap tempat di dunia. Itulah yang saya yakini."

Infantino menjelaskan bahwa pesan utamanya akan berkisar pada pemberian kesempatan kepada semua orang di berbagai penjuru dunia untuk bermimpi dan berpartisipasi dalam sepak bola, di samping upaya untuk mempersempit jurang antara negara-negara sepak bola terbesar dan negara-negara lainnya di dunia.

Tekanan yang Meningkat

Pengumuman Infantino ini datang di tengah meningkatnya tekanan terhadap kepemimpinannya atas federasi internasional tersebut, setelah sejumlah federasi sepak bola Eropa mulai menjauh dari Presiden FIFA itu.

Dua hari sebelumnya, Federasi Sepak Bola Prancis secara resmi mengumumkan penarikan dukungannya terhadap pencalonan Infantino pada pemilihan 2027, sebuah pukulan baru bagi upaya pejabat asal Swiss tersebut untuk bertahan di jabatannya.

Infantino menjabat sebagai Presiden FIFA sejak Februari 2016, dan federasi internasional tersebut saat ini beranggotakan 211 federasi anggota.

Pemilihan Maret 2027 diperkirakan akan menentukan masa depan Infantino di puncak pimpinan federasi internasional itu, di tengah prediksi bahwa masa jabatan mendatang, jika ia menang, akan menjadi yang keempat dan terakhir baginya, serta berlangsung hingga tahun 2031.

Anda dapat mendiskusikan berbagai topik dan berita secara lebih mendalam di forum "Kooora"