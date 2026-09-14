Situasinya pada akhirnya masih bisa diselamatkan. Pada pekan ke-3 Bundesliga, FC Bayern München meraih poin pertama dari tim promosi SV Elversberg dan menang 2-1 berkat peningkatan performa setelah menit ke-65, saat pelatih Vincent Kompany sekaligus memasukkan empat bintang, yaitu Joshua Kimmich, Alphonso Davies, Luis Diaz, dan Jamal Musiala.

Dan karena SV Elversberg melawan FC Bayern menampilkan performa yang sekali lagi hanya pantas mendapat respek, serta tentu saja lebih mudah memberi pujian setelah meraih kemenangan, pelatih Bayern Vincent Kompany berkata: "Hari ini kami bermain melawan lawan yang berani dan cerdas."

Menurutnya, Elversberg telah "menunjukkan banyak gairah, merepotkan, tapi saya mengatakan itu sebagai pujian". Singkatnya: lawan bermain persis "seperti yang tidak kami harapkan". Uraian Kompany sama sekali tidak bernada merendahkan; ia tampak benar-benar terkesan dan antusias terhadap pelatih ini, tim ini, klub ini, dan seluruh wilayah ini.

Apa yang membuat Vincent Kompany terkesan dari SV Elversberg?

Dulu ia sendiri juga pernah mencoba, setelah promosi bersama tim kuda hitam ke divisi teratas, untuk mempertahankan identitas dan gaya bermain dari musim promosi. Namun bersama FC Burnley, mereka langsung terdegradasi lagi dari Premier League. Setidaknya, juga berkat gaya bermain berani dari timnya yang pada akhirnya tidak berhasil, Kompany berhasil melompat ke FC Bayern.

Setelah tiga pekan, tentu belum ada tim promosi yang memastikan bertahan di kasta ini, tetapi saat ini tidak ada tanda-tanda bahwa SV Elversberg akan langsung terdegradasi lagi setahun setelah promosi sensasional itu. Sebaliknya: tim ini bermain seolah ingin ke kompetisi Eropa. Meski perubahan pada musim panas cukup besar, permainan Elversberg tetap terlihat sangat padu.

Memang, melawan Bayern tim asal Saarland itu lebih sedikit menguasai bola daripada biasanya. Pressing mereka yang terkenal juga tidak selalu seagresif dan seberani biasanya. Dan tentu saja pelatih Elversberg Vincent Wagner benar dalam analisanya bahwa Bayern masih bisa menaikkan intensitas permainan. Namun demikian, timnya tetap memberi perlawanan yang baik dan dengan sedikit lebih banyak keberuntungan dalam permainan, mereka sangat mungkin bisa meraih hasil imbang.

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"Benar-benar belum pernah mengalami": Hal yang disukai Kompany dari Elversberg

Karena itu, laga ini juga sulit dibandingkan dengan hasil 0-0 Bayern München pada pekan sebelumnya di markas FC Schalke 04. Schalke, sesama tim promosi seperti Elversberg, terutama merebut satu poin itu dengan bertahan habis-habisan secara konsisten, sementara Bayern juga frustrasi oleh penyelesaian peluang mereka sendiri. Dengan segala hormat pada penampilan kompak Schalke yang dipimpin penjaga gawang luar biasa Loris Karius, itu adalah laga yang mungkin hanya dalam satu dari 100 kasus berakhir 0-0.

Kemenangan 2-1 Bayern di Elversberg memang bisa saja berakhir 4-1, tetapi juga bisa selesai 2-2, dan tak ada yang benar-benar bisa mengeluh setelahnya. Yang terpenting, terlepas dari banyak kekurangan dalam permainan sang juara rekor hingga pergantian empat pemain itu, laga ini tetap diwarnai kualitas tertentu. Dan pada akhirnya, memang dibutuhkan Bayern München untuk mengalahkan SV Elversberg di Bundesliga. "Saya pikir mereka akan meraih banyak poin lagi, juga melawan tim-tim besar musim ini," kata Kompany lagi.

Pelatih Elversberg, Wagner, mungkin juga sudah akan senang jika timnya sekadar bisa mengumpulkan cukup poin, tak peduli melawan lawan mana. Namun yang paling ia harapkan adalah para pemainnya tidak kehilangan keberanian untuk memainkan sepak bola mereka dan keyakinan terhadap sepak bola mereka, bahkan setelah kemungkinan rangkaian kekalahan. Ia menggambarkan kekalahan dari Bayern itu seperti ini: "Saya tidak akan pernah senang dengan kekalahan, tetapi saya belum pernah sebahagia ini saat kami kalah dengan cara seperti itu."

SVE dalam beberapa tahun terakhir meraih sejumlah simpatisan berkat gaya bermain berani mereka, dan sejak Minggu lalu, Kompany juga menjadi salah satunya. Terlebih, ada satu hal lain dari lawatannya ke Saarland yang juga membuat pelatih Bayern itu terkesan.

"Kami diterima dengan sangat hangat di sini. Di lapangan itu pertarungan, tetapi di luar lapangan semuanya seperti sepak bola dalam mimpi," kata Kompany dan menjelaskan: "Kami pergi ke hotel dan saya sempat berpikir ada festival di sini. Tapi ternyata itu hanya para fan yang menunggu kami." Hal seperti itu, katanya, "benar-benar belum pernah saya alami". Dan itu jelas berarti sesuatu, karena fan Bayern pada akhirnya ada di mana-mana.

Bagi Kompany, satu hal sudah jelas, Elversberg harus tetap berada di Bundesliga. "Saya mendoakan yang terbaik untuk Elversberg," kata Kompany - juga, "supaya tahun depan kami bisa datang lagi ke sini".