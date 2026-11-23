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Kevin De Bruyne menegaskan kemungkinan gelar Manchester City dicabut tidak akan mengubah pandangannya terhadap satu dekade yang ia habiskan di Stadion Etihad. Kembali ke Manchester bersama Napoli, pemain asal Belgia itu menyatakan kecintaannya kepada pemilik City dan mengakui bahwa "semua orang bermain di batas aturan" menjelang laga melawan mantan klubnya di Liga Champions pada Selasa.

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De Bruyne tanggapi ancaman pencabutan gelar

De Bruyne menegaskan bahwa pencapaiannya bersama City tidak akan ternoda jika gelar klub itu dicabut menyusul putusan bersalah dari Liga Primer. City dinyatakan bersalah pada September atas sebagian besar dakwaan terkait keuangan yang ditujukan kepada mereka dan tengah mengajukan banding atas putusan tersebut.

Dalam konferensi pers di Etihad pada Senin malam, De Bruyne ditanya tentang kemungkinan kehilangan gelar, termasuk gelar juara musim 2017-18 yang diraih dengan 100 poin. "Itu tetap tidak mengubah apa pun, sepak bola saya tidak berubah. Tentu saja, dalam hidup ada aturan, tetapi saya kira semua orang bermain di batas aturan," katanya.

"Saya telah memberikan segalanya"

Gelandang yang meraih enam gelar Liga Primer selama 10 tahun bersama City itu menegaskan bahwa warisannya tetap terjaga. "Saya telah memberikan segalanya. Dalam pikiran saya, itu tidak akan berubah. Saya rasa tidak banyak orang yang akan mengubah pandangan mereka tentang saya sebagai pemain atau tentang cara kami bermain," katanya.

"Tapi... Ah! Saya kira setiap orang punya pendapat masing-masing. Kalau orang-orang [mengatakan] 'memalukan', saya tidak bisa berbuat apa-apa soal itu." De Bruyne menambahkan bahwa hubungan dengan rekan-rekan setimnya adalah hal yang paling ia hargai.

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"Ini klub saya! Saya mencintai para pemiliknya"

Pemain asal Belgia itu menegaskan bahwa ikatannya dengan City tetap sekuat sebelumnya, terlepas dari putusan tersebut. "Dan sejujurnya saya masih... Ini klub saya! Saya mencintai para pemiliknya. Kami telah membicarakan banyak hal di luar sepak bola. Saya bahkan pernah berbicara dengan Khaldoon [Al Mubarak] tentang cara membeli klub dan sebagainya," katanya.

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"Saya hanya punya rasa sayang untuk klub ini dan itu tidak akan pernah berubah! Bahkan sekarang, orang-orang yang telah memperlakukan saya dan keluarga saya dengan luar biasa selama 10 tahun, bagi saya itulah yang paling penting. Sejujurnya, bagi saya hanya itu."

Kepulangan emosional ke Etihad menanti

De Bruyne akan menghadapi mantan klubnya pada Selasa, saat tim asuhan Enzo Maresca berupaya mengakhiri keterpurukan .

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Pemain berusia 35 tahun itu juga mengecam pemberitaan media Italia mengenai masa depannya. Menurutnya, pemberitaan tersebut telah memicu reaksi tidak menyenangkan terhadap istrinya.