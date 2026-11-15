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Para penggemar Cristiano Ronaldo melancarkan serangan terhadap timnas Portugal, menyusul kekalahan telaknya di kandang sendiri melawan Denmark dengan skor 1-4, dalam pertandingan yang digelar Sabtu malam kemarin di kota Braga, dalam rangkaian kompetisi UEFA Nations League.

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Hal itu terjadi pada penampilan pertama tim nasional setelah kapten Al-Nassr Saudi mengumumkan pensiun dari sepak bola internasional, sementara sebagian pendukung bintang Portugal itu menunjukkan apresiasi mereka kepada penyerang Denmark, Rasmus Hojlund, setelah dia mencetak dua gol ke gawang tim asuhan Jorge Jesus.

Tim nasional Portugal menelan kekalahan telak di kandang sendiri, setelah Pierre-Emile Hojbjerg membuka keunggulan Denmark lewat tendangan penalti pada menit ke-43, menyusul keputusan handball terhadap Ruben Dias.

Hojlund menggandakan keunggulan dengan dua gol beruntun pada menit ke-50 dan ke-57, memanfaatkan dominasi tim nasional Denmark di awal babak kedua.

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Joachim Andersen menyempurnakan keunggulan empat gol tim tamu pada menit ke-75 lewat sundulan kepala, sementara Bernardo Silva mencetak satu-satunya gol Portugal pada menit ketiga masa tambahan waktu, sehingga tim nasional Denmark meraih kemenangan besar pada laga pertama Portugal setelah kepergian kapten legendaris mereka.

Hasil itu memicu kemarahan para penggemar Ronaldo, yang mengaitkan kekalahan tersebut dengan absennya "Sang Don", dengan menganggap bahwa keadaan mungkin akan berbeda seandainya bintang favorit mereka tetap berada di dalam skuad.

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Seorang penggemar menulis melalui platform "X": "Jangan pernah meremehkan Cristiano Ronaldo", sementara yang lain berkomentar: "Sekarang berakhir sudah sepak bola Portugal, dan semua ini kesalahan kalian!!!", dan penggemar ketiga menulis: "Tidak ada Ronaldo, tidak ada pesta".

Sebaliknya, sebagian pendukung bintang Portugal itu justru memuji Hojlund, setelah penyerang Napoli tersebut mencetak dua gol dalam waktu beberapa menit saja, dalam sebuah pemandangan yang memicu komentar-komentar sinis dari penggemar Ronaldo, yang menganggap bahwa pemain Denmark itu telah memberi mereka alasan untuk merayakannya.

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Seorang penggemar menulis: "Terima kasih, Hojlund. Kami, para penggemar Ronaldo, berterima kasih atas kontribusimu", sementara yang lain berkata: "Hojlund, seharusnya kamu memberikan penggemar Ronaldo setidaknya satu selebrasi malam ini", merujuk pada selebrasi terkenal sang kapten Portugal.

Penggemar ketiga berkomentar: "Hojlund tidak tahu apa yang telah dia lakukan untuk penggemar Ronaldo", sementara yang lain menulis: "Rasmus Hojlund, terima kasih atas kerja bagusmu, semua penggemar Ronaldo menghargaimu".

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Kekalahan itu datang beberapa hari setelah Ronaldo mengumumkan pensiun dari sepak bola internasional pada 5 November, mengakhiri perjalanan yang membentang lebih dari 23 tahun bersama tim nasional Portugal, yang di dalamnya dia menjalani 234 pertandingan dan mencetak 146 gol, sehingga menjadi pemegang rekor dalam jumlah penampilan dan gol internasional di level tim nasional putra.

Keputusan Ronaldo itu muncul setelah perselisihan dengan pelatih kepala, Jorge Jesus, karena tidak diturunkan saat melawan Norwegia meski telah melakukan pemanasan, sebelum dia meninggalkan pemusatan latihan tim nasional.

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Bintang Portugal itu kemudian menuduh pelatihnya mengingkari janji-janji yang telah diberikan kepadanya, terkait perannya bersama tim nasional, serta cara menjelaskan perselisihan tersebut di hadapan media, sebelum "Sang Don" secara resmi mengumumkan penyerahan nomor punggung 7 kepada generasi berikutnya, setelah dia mengenakannya selama 23 tahun, sementara tim nasional menghormati warisan sang kapten sebelum laga melawan Denmark, pada malam yang berakhir dengan kekalahan telak yang kembali memicu perdebatan seputar absennya Ronaldo dan masa depan tim Seleção.