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AS Roma v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
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Sepak bola menyerang dalam wujud terbaiknya: bagaimana pekan kedua mencatatkan sejarah di Liga Champions?

Roma vs Real Madrid
Roma
Real Madrid
Champions League
LASK vs Liverpool
LASK
Liverpool
Aston Villa vs Fenerbahce
Aston Villa
Fenerbahce
Manchester City vs Paris Saint-Germain
Manchester City
Paris Saint-Germain
Italia
Spanyol
Austria
Inggris
Turki
Prancis

Keseruan luar biasa di lapangan-lapangan Eropa

  Liga Champions menyajikan malam yang sangat menegangkan pada Rabu kemarin, di mana sembilan pertandingan digelar pada matchday kedua fase liga.

Menurut situs "Foot Mercato", dengan tercatatnya 46 gol dalam sembilan pertandingan, matchday kedua memecahkan rekor baru dalam sejarah kompetisi, melampaui rekor sebelumnya yang tercatat pada Oktober 2025 dengan selisih tiga gol.

 Tidak satu pun pertandingan yang berakhir tanpa gol, sehingga membuat para pencinta sepak bola menyerang berbahagia.

 Total gol yang tercipta pada matchday kedua yang berlangsung Selasa dan Rabu mencapai 78 gol, sebuah rekor pada fase ini di ajang tersebut.

Di antara pertandingan paling menarik, Liverpool mengalahkan LASK (6-3), sementara Aston Villa menghancurkan Fenerbahce (6-0).

Real Madrid juga meninggalkan kesan kuat dengan membalikkan ketertinggalan 1-3 dari Roma menjadi kemenangan (4-3), sedangkan Paris Saint-Germain menang atas Manchester City (4-2) dalam laga yang menegangkan dan penuh perubahan.

 Dengan enam dari sembilan pertandingan kemarin mencatatkan setidaknya lima gol, malam Eropa ini menegaskan karakter istimewa dari edisi kali ini.

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