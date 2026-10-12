Sepak bola menjual ilusi kepada para pendukungnya: miliaran untuk klub, penderitaan untuk suporter!

Sepak bola tak lagi sama seperti dua puluh tahun lalu. Sementara transfer berubah menjadi perlombaan gila-gilaan bernilai ratusan juta, dan hadiah uang melonjak ke level yang belum pernah terjadi sebelumnya, mendukung klub favorit justru menjadi beban yang semakin berat bagi anggaran seorang suporter. Jersey yang dulu dibeli dengan harga sekitar 70 euro kini beberapa versinya melampaui 200 euro, dan tiket laga besar bisa menelan biaya ribuan dolar, sementara uang terus mengalir ke klub-klub dan federasi dengan laju yang sulit dibandingkan dengan masa lalu.

Pada 2006, Italia menjadi juara dunia, Barcelona menjuarai Liga Champions di Paris, Fabio Cannavaro meraih Ballon d'Or, sementara Zinedine Zidane memainkan laga terakhir dalam kariernya. Lionel Messi saat itu baru berusia hampir 19 tahun, dan Cristiano Ronaldo masih berstatus pemain Manchester United.

Sepak bola pada masa itu berbeda dalam hal besaran uang yang berputar, biaya transfer, harga produk, bahkan bonus yang terkait dengan kompetisi-kompetisi besar. Dua dekade kemudian, perbandingan antara 2006 dan 2026 mengungkap transformasi ekonomi yang luar biasa, yang tidak hanya menyentuh klub dan pemain, tetapi juga meluas hingga ke tribune, tempat suporter membayar harga yang terus meningkat demi mempertahankan hubungannya dengan klubnya.

Pada 2006, pemain Ukraina Andriy Shevchenko pindah dari Milan ke Chelsea dengan nilai sekitar 45 juta euro, salah satu transfer paling menonjol tahun itu, sekaligus mencatatkan rekor bagi klub asal London tersebut. Angka itu merupakan nilai yang sangat besar di bursa transfer saat itu, dan mencerminkan besarnya investasi yang bersedia dikeluarkan klub-klub besar untuk mendapatkan jasa seorang pemain kelas atas.

Namun dua puluh tahun kemudian, angka 45 juta euro tidak lagi mendekati rekor-rekor yang terjadi di bursa transfer. Manchester City, menurut angka yang tercantum dalam perbandingan tersebut, membayar 145 juta euro kepada Chelsea untuk merekrut Enzo Fernandez, sebuah transfer yang mencerminkan besarnya perubahan yang menimpa pasar pemain.

Lonjakan ini tidak bisa dijelaskan hanya dengan inflasi, sebab nilai 45 juta euro pada 2006 setara dengan sekitar 69 juta euro dalam nilai saat ini. Artinya, jumlah yang dulu cukup untuk menuntaskan sebuah transfer luar biasa dua dekade lalu kini kurang dari setengah nilai salah satu transfer besar pada 2026.

Dengan demikian, standar pengeluaran dalam sepak bola berubah secara nyata, dan angka-angka yang dulu disebut rekor kini terlihat lebih biasa di hadapan investasi raksasa yang dipompa klub-klub ke bursa transfer modern, demikian dilaporkan surat kabar Spanyol "AS".

Jersey yang dulu 70 euro: mengapa kini melampaui 200 euro?

Membeli jersey klub favorit bukanlah hal yang murah pada 2006, tetapi kini menjadi lebih mahal dan lebih rumit setelah dua dekade, dengan munculnya beragam versi jersey serta perbedaan harga berdasarkan klub, kualitas produk, dan tambahan yang diminta. Pada musim panas 2006, harga satu set perlengkapan baru Atletico Madrid mencapai sekitar 70 euro, bersamaan dengan perekrutan striker Argentina Sergio Agüero, yang dengan cepat menjadi salah satu bintang utama tim. Hingga akhir tahun itu, Agüero menguasai 40% penjualan jersey klub, bahkan mengalahkan Fernando Torres.

Sementara pada 2026, rata-rata harga jersey utama salah satu klub divisi pertama Spanyol mencapai sekitar 88,52 euro, dengan harga yang berbeda dari satu klub ke klub lainnya. Harga jersey Barcelona dan Atletico Madrid mencapai sekitar 110 euro, dibandingkan 100 euro untuk jersey Real Madrid, sementara harga jersey Deportivo, yang baru kembali ke divisi pertama menurut sumber tersebut, adalah 89,95 euro.

Namun harga-harga itu baru permulaan, karena sebagian klub menyediakan versi yang sangat menyerupai jersey yang dipakai para pemain di lapangan. Penjualan versi ini hanya terbatas pada lima klub divisi pertama, dengan rata-rata sekitar 150 euro, sebelum ditambah nama pemain, nomornya, dan logo-logo khusus jersey, detail-detail yang semakin menaikkan biaya dan bisa dengan mudah mendorong harga akhir melampaui 200 euro.

Meski demikian, perbandingan yang akurat mengharuskan kita memperhitungkan inflasi. Angka 70 euro pada 2006 setara dengan sekitar 107 euro saat ini, yang berarti jersey utama tidak menjadi lebih mahal sebesar yang disiratkan oleh perbandingan harga nominal semata. Namun selisihnya melebar ketika membeli versi khusus pemain dan menambahkan nama, nomor, serta logo.

Data pengeluaran mengungkap sisi lain dari persamaan ini. Pada 2006, suporter Spanyol rata-rata membelanjakan 87 euro per tahun untuk produk-produk sepak bola. Kini, jumlah tersebut sudah lebih rendah dari rata-rata harga jersey utama di LaLiga, yang menjelaskan besarnya tekanan yang dihadapi suporter yang ingin membeli produk klubnya.

Dari 80 euro ke ribuan euro: tribune tak lagi terjangkau semua orang

Jika harga jersey mencerminkan satu sisi transformasi ekonomi, maka harga tiket mengungkap secara lebih jelas kesenjangan yang terus melebar antara suporter biasa dan laga-laga besar. Pada Februari 2006, harga tiket laga Athletic Bilbao melawan Real Madrid di Stadion San Mames berkisar antara 30 dan 80 euro, sementara harga tiket pertemuan Valencia dan Roma di Liga Champions berkisar antara 35 dan 65 euro.

Laga El Clasico menjadi pengecualian dari sisi animo dan permintaan. Pertemuan Barcelona dan Real Madrid pada 1 April 2006 menarik sekitar 100 ribu penonton ke Stadion Camp Nou. Permintaan atas sebagian laga bahkan mencapai level yang mendorong pasar penjualan kembali mencatat harga mendekati 1.000 euro untuk tiket pertemuan Barcelona dan Chelsea di Liga Champions pada tahun yang sama.

Dua puluh tahun kemudian, suporter tidak lagi harus menempuh pasar penjualan kembali untuk menemukan tiket seharga ratusan euro. Pada pertemuan Barcelona dan Real Madrid yang dijadwalkan pada 25 Oktober 2026, harga awal tiket yang tersedia bagi anggota berkisar antara 476 dan 999 euro, sesuai lokasi tempat duduk, sementara harga tiket VIP mencapai 5.500 euro.

El Clasico Mei 2026 juga memberikan contoh lain tentang pengaruh permintaan terhadap harga. Setelah tiket reguler habis, yang tersisa hanya opsi VIP, dengan harga termurah mulai dari 1.750 euro, sementara sebagian kategori premium mencapai 2.750 euro, dan kategori tertinggi mencapai 12.500 euro. Barcelona pada laga tersebut membukukan pendapatan 16,4 juta euro dalam satu malam, sebuah rekor bagi klub dari satu pertandingan, menurut angka yang tercantum dalam laporan tersebut.

Dalam upaya menekan beban ini, LaLiga meluncurkan program yang menetapkan batas atas sebesar 30 euro untuk sejumlah tiket yang dialokasikan bagi pendukung tim tamu. Namun, manfaat inisiatif ini tidak tersedia di semua stadion. Pada musim 2025-2026, hanya 14 klub dari 20 yang berpartisipasi, sementara beberapa klub tidak ikut, di antaranya Real Madrid, Barcelona, Villarreal, Real Sociedad, Espanyol, dan Rayo Vallecano.

UEFA juga menerapkan aturan khusus untuk laga Liga Champions, dengan mensyaratkan alokasi minimal 5% kapasitas stadion bagi pendukung tim tamu, serta menetapkan batas atas 50 euro untuk tiket kuota tersebut. Namun batas atas ini tidak selalu mencakup tiket yang tersedia di luar persentase yang dialokasikan untuk pendukung tim tamu.

Bahkan final Liga Champions mencerminkan disparitas harga yang besar. Pada final 2026, pendukung Paris Saint-Germain dan Arsenal memperoleh tiket dalam kuota suporter dengan harga 70 euro, sementara harga kategori resmi lainnya mencapai 180, 650, dan 950 euro.

Dengan demikian, seorang suporter tim tamu mungkin bisa menyaksikan pertandingan dengan 30 euro pada sebagian laga LaLiga, atau 50 euro pada kuota yang dialokasikan untuknya di Liga Champions, sementara seorang anggota Barcelona perlu membayar ratusan euro untuk menonton El Clasico, dan bisa menghadapi harga hingga ribuan euro jika yang tersisa hanya tiket VIP.

Liga Champions: ketika satu kemenangan setara dengan kekayaan

Bukan hanya biaya mengikuti sepak bola bagi suporter yang meningkat, tetapi uang yang didistribusikan federasi kepada klub-klub juga menggelembung, terutama di turnamen kontinental besar. Pada musim 2005-2006, UEFA mengalokasikan sekitar 430 juta euro untuk didistribusikan kepada klub-klub peserta Liga Champions. Lolos ke fase grup menjamin klub mendapatkan 1,6 juta euro, sementara bonus kemenangan dalam satu laga sebesar 321 ribu euro.

Mencapai babak 16 besar memberi klub tambahan 1,6 juta euro, berbanding 1,9 juta euro untuk lolos ke perempat final, 2,6 juta euro untuk mencapai semifinal, sementara pemenang final memperoleh 6,4 juta euro. Berkat hasil-hasilnya, perjalanannya di turnamen, serta pendapatan hak siar televisi, Barcelona mengumpulkan sekitar 31,5 juta euro setelah menjuarai kompetisi tersebut di Paris pada 2006.

Namun lanskapnya berubah drastis pada 2026. Sekadar lolos ke fase liga kini menjamin klub mendapatkan 18,62 juta euro, atau hampir 12 kali lipat jumlah yang diterima klub untuk berpartisipasi di fase grup dua puluh tahun lalu. Sementara bonus kemenangan dalam satu laga kini mencapai 2,1 juta euro, angka yang melampaui total yang diterima klub hanya untuk berpartisipasi di edisi 2006.

Bonus terus berlanjut seiring kemajuan di kompetisi. Klub yang lolos ke babak 16 besar memperoleh 11 juta euro, ke perempat final 12,5 juta euro, ke semifinal 15 juta euro, sementara bonus mencapai final sebesar 18,5 juta euro, sebelum ditambah 6,5 juta euro bagi sang juara.

Angka-angka ini menjelaskan besarnya transformasi yang dialami turnamen tersebut. Uang yang dua dekade lalu dianggap bonus luar biasa kini menjadi bagian dari sistem keuangan yang lebih luas, yang memungkinkan klub meraih pendapatan raksasa dari partisipasi, hasil pertandingan, dan kemajuan di babak-babak gugur.

Menurut perbandingan yang tercantum dalam laporan tersebut, pendapatan Paris Saint-Germain dari UEFA melampaui 140 juta euro setelah mengumpulkan bonus-bonus yang terkait dengan perjalanan Eropanya, lebih dari empat kali lipat total yang diraih Barcelona ketika menjadi juara pada 2006.

Pada level sistem secara keseluruhan, jumlah yang dialokasikan untuk klub-klub naik dari sekitar 430 juta euro pada musim 2005-2006 menjadi 2,467 miliar euro untuk Liga Champions dan Piala Super Eropa dua puluh tahun kemudian.

Piala Dunia: turnamen lebih besar, hadiah lebih raksasa, harga rekor

Ekspansi ini tidak hanya terbatas pada kompetisi Eropa. Piala Dunia sendiri mengalami perubahan besar dalam skala turnamen, jumlah peserta, jumlah pertandingan, dan bonus finansial. Di Jerman pada 2006, 32 tim nasional berpartisipasi dalam 64 pertandingan, sementara edisi 2026 meluas menjadi 48 tim nasional dan 104 pertandingan, bertambah 16 tim dan 40 pertandingan dibanding edisi pembanding sebelumnya.

Pertumbuhan ini meluas hingga ke hadiah finansial. Timnas Italia, juara dunia 2006, memperoleh sekitar 16 juta euro, sementara hadiah bagi timnas pemenang pada edisi 2026 mencapai sekitar 44 juta euro, di samping jaminan bahwa setiap timnas memperoleh sekitar 11 juta euro untuk partisipasi dan persiapan, sebelum memainkan laga pertamanya.

Uang ini juga tercermin pada bonus para pemain. Menurut angka yang tercantum dalam laporan tersebut, para pemain timnas Spanyol menyetujui untuk memperoleh 45% dari hadiah yang dibayarkan FIFA kepada federasi pemenang turnamen, sehingga jatah setiap pemain dari daftar yang berisi 26 pemain mencapai sekitar 756 ribu euro.

Gambarannya berbeda ketika dibandingkan dengan 2006. Para pemain Spanyol akan memperoleh 540 ribu euro per pemain jika mereka menjuarai turnamen saat itu, meski timnas tersingkir di babak 16 besar, sementara para pemain Italia, yang menjadi juara, memperoleh sekitar 250 ribu euro per pemain.

Sementara para suporter juga menghadapi lonjakan besar pada biaya kehadiran. Pada Piala Dunia 2006, harga tiket termurah fase grup dimulai dari 35 euro, sementara harga tiket laga final di Berlin berkisar antara 120 dan 600 euro.

Pada edisi 2026, FIFA menerapkan sistem harga dinamis yang terkait dengan pertandingan, kategori, dan waktu pembelian. FIFA menyediakan tiket seharga 60 dolar untuk sebagian kursi yang dialokasikan bagi pendukung timnas yang lolos, namun kategori ini tetap terbatas dibandingkan total kursi yang tersedia.

Di luar kuota yang ditentukan, harga tiket final mencapai beberapa ribu dolar. Harga sebagian kursi resmi melampaui 6.000 dolar, dan harga kategori lainnya mendekati 8.000 dolar. Harga-harga ini bukan hasil penjualan kembali, melainkan termasuk dalam harga resmi yang ditawarkan kepada publik.

Dibandingkan dengan 2006, ketika harga tiket termahal untuk final mencapai 600 euro, tampak jelas besarnya perubahan biaya menghadiri ajang sepak bola terbesar, khususnya bagi para suporter yang ingin mendukung timnas mereka dari dalam stadion.

Dua puluh tahun keuntungan: siapa yang membayar harga sepak bola modern?

Perbandingan antara 2006 dan 2026 mengungkap sepak bola yang menjadi lebih besar dan lebih luas penyebarannya, dengan transfer raksasa, jersey berbagai kategori, tiket yang harganya sangat bervariasi, dan hadiah finansial yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun angka-angka ini tidak menceritakan kisah secara utuh. Suporter tidak hanya membayar harga jersey atau tiket, tetapi juga menanggung biaya perjalanan, akomodasi, dan transportasi, serta menata ulang hidupnya sesuai jadwal pertandingan yang semakin padat, di saat turnamen semakin meluas dan kewajiban yang terkait dengan mendukung tim semakin bertambah.

Meski demikian, mendukung tim tidak bisa direduksi menjadi hitung-hitungan finansial. Ada jam-jam penantian, perjalanan jauh, ketegangan sebelum pertandingan, kepahitan kekalahan, kegembiraan kemenangan, dan tekad untuk kembali ke tribune bahkan setelah kekecewaan.

Detail-detail ini tidak tampak dalam anggaran klub atau laporan hadiah dan pendapatan, tetapi merupakan bagian mendasar dari hubungan yang mengikat suporter dengan klubnya, hubungan yang sudah ada jauh sebelum nilai transfer mencapai ratusan juta, dan sebelum tiket sebagian pertandingan menjadi lebih mahal daripada anggaran bulanan secara keseluruhan.

Setelah dua puluh tahun, sepak bola berubah pada hampir seluruh detail ekonomi dan komersialnya, tetapi esensi mendukung tim tetap sama. Suporter masih membeli jersey timnya, berusaha menghadiri pertandingannya, mengikuti hasil-hasilnya, dan berpegang pada warna-warnanya bagaimanapun keadaan berubah.

Dan sementara klub-klub dan federasi terus memperluas sumber pendapatan serta menghancurkan rekor-rekor, pertanyaan terpentingnya tetap: sampai sejauh mana sepak bola mampu meningkatkan keuntungannya tanpa membuat para pendukungnya tak sanggup menanggung biaya untuk mengikutinya?

Sebab pada akhirnya, olahraga ini mungkin berhasil menggandakan pendapatannya, memperluas turnamennya, dan menarik investasi yang lebih besar, tetapi semua angka itu akan kehilangan sebagian besar maknanya jika suporter yang memberi jiwa pada pertandingan tak lagi mampu menjangkau tribune.