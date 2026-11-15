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Gelandang Belgia Charles De Ketelaere menilai pengalamannya bermain di Serie A telah mengasah kematangan taktisnya menjelang laga penentuan di Nations League. De Ketelaere menyerukan dukungan dengan penuh keyakinan saat Belgia bersiap menjamu Italia di Brussel.

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Peran krusial De Ketelaere di lini tengah Belgia

Gelandang Belgia Charles De Ketelaere menyambut laga penentuan UEFA Nations League melawan Italia pada Minggu dengan penuh percaya diri. Setelah mencetak gol bersama Kevin De Bruyne dalam kemenangan penting 2-1 atas Turki di Izmir, bintang Atalanta itu telah menjadi sosok kunci di bawah arahan Mark van Bommel.

Belgia kini menghadapi tantangan besar di Koning Boudewijnstadion dalam upaya finis di dua besar Grup 1.

Fleksibilitas taktik dan performa terkini De Ketelaere akan sangat penting jika Belgia ingin menembus pertahanan Italia yang kukuh.

Bagaimana Serie A mengubah permainan De Ketelaere

Mengenang perjalanan kariernya bersama klub di Italia, gelandang serang itu mengakui bahwa bermain di Serie A setiap pekan telah mengubah secara mendasar pendekatannya terhadap sepakbola dan memberinya pemahaman taktik yang jauh lebih mendalam.

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“Sepakbola Italia jelas telah mengubah saya sebagai pemain. Gaya permainannya berbeda, sangat taktis. Sepakbola Italia benar-benar membuat saya lebih matang,” ujar De Ketelaere.

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Disiplin taktik yang semakin baik itu juga terlihat saat ia membela tim nasional, menjadikannya aset yang sangat berharga dalam skema taktik Van Bommel.

Ketangguhan dan kemampuan tim untuk bangkit

Mengenang perjalanan Belgia, yang mencakup kemenangan meyakinkan 2-0 atas Italia pada laga pembuka dan keberhasilan bangkit dengan gigih setelah kalah dari Prancis, De Ketelaere menyoroti semangat juang seluruh skuad.

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“Kami kesulitan di awal, tetapi setelah gol penyeimbang, kami menemukan solusi dan bermain lebih baik,” kata De Ketelaere saat mengenang ketangguhan timnya dalam pertandingan-pertandingan terakhir.

Menjelang laga di Brussel, sang gelandang menambahkan dengan percaya diri: “Kami tim yang bagus dan sulit dikalahkan.”

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Belgia incar kemenangan penting di Brussel

Dengan tiket perempat-final masih dipertaruhkan, De Ketelaere dan rekan-rekan setimnya tahu bahwa mereka harus menampilkan performa kelas atas saat menghadapi Italia.

Koning Boudewijnstadion siap menjadi arena duel taktik yang mendebarkan antara dua kekuatan besar Eropa.

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Belgia akan memanfaatkan dukungan penuh gairah para suporternya di Brussel untuk mengejar kemenangan yang dibutuhkan demi menutup perjalanan mereka di fase grup dengan gemilang.