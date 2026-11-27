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Unai Emery menjelaskan mengapa Alejandro Garnacho belakangan jarang dilibatkan di Aston Villa. Ia menegaskan sikap sang winger tetap sangat baik meski tidak masuk skuad pertandingan. Emery juga menanggapi spekulasi yang kian ramai soal kemungkinan pemain muda itu hengkang pada Januari, seraya menekankan bahwa fokusnya tetap pada pertandingan.

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Emery jelaskan absennya Garnacho dari skuad

Emery angkat bicara mengenai situasi Garnacho, yang dalam beberapa pekan terakhir tersisih dari tim utama. "Garnacho berlatih dengan sangat baik. Sikapnya luar biasa," jelasnya dalam konferensi pers menjelang pertandingan.

"Ia kesulitan pada awal musim karena belum bugar. Sekarang ia sudah bugar. Ia berlatih dengan baik, tetapi tim juga telah berkembang dan terus berkembang. Ketika ia tidak masuk skuad, itu karena saya juga harus memilih pemain lain. Saya menghormatinya, pertama sebagai pribadi dan kedua sebagai pemain, tetapi itulah alasan ia tidak dilibatkan. Namun, sepak bola bisa berubah. Kami terus menjalani pertandingan, jadi saya akan membutuhkan para pemain. Saat ini ia belum dilibatkan, tetapi ia bekerja dengan baik. Ia sudah mencapai level yang kami harapkan pada awalnya," ujarnya.

Emery kesampingkan isu transfer Januari

Minimnya menit bermain winger berbakat itu pun memicu rumor bahwa ia bisa mencari kesempatan untuk meninggalkan Villa Park ketika bursa transfer kembali dibuka pada tahun baru. Namun, Emery enggan membahas strategi klub pada musim dingin. Ia memilih berfokus pada tantangan terdekat yang dihadapi timnya di Liga Primer.

Ketika ditanya mengenai kemungkinan Garnacho pergi pada pertengahan musim, Emery menjawab: "Sekarang masih November. Tentu saja ada bursa transfer pada Januari, tetapi kami tidak memikirkan bursa transfer Januari. Terutama saya. Saya tidak bisa berbicara tentang apa yang akan terjadi pada bursa transfer berikutnya. Klub yang mengurusnya. Saya hanya fokus pada setiap pertandingan."

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"Namun, sekali lagi, ia sudah jauh, jauh lebih baik dan berlatih setiap hari dengan sikap yang sangat baik. Jadi bagi saya, itu sangat penting, pertama untuk dirinya, lalu untuk kami. Karena itu, teruslah berusaha, teruslah melangkah maju, baik sebagai tim maupun dirinya sebagai pemain, dan kita lihat nanti." Komentar tersebut muncul setelah sang winger tidak masuk skuad Aston Villa saat menghadapi Galatasaray.

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Mencari keseimbangan serangan di Portman Road

Selain menangani persoalan pemain, Emery harus mengakhiri rentetan enam pertandingan tanpa kemenangan di semua kompetisi saat Villa bersiap menghadapi Ipswich Town. Meski sulit dikalahkan di liga, kurangnya ketajaman di sepertiga akhir lapangan membuat mereka kehilangan poin dalam pertandingan yang sebelumnya mungkin bisa mereka menangi.

"Sekarang kami sedang membangun struktur permainan, berusaha memperkuat rasa nyaman kami dengan gaya bermain sendiri. Kami berusaha mendominasi penguasaan bola dan merasa nyaman saat menguasainya. Terkadang kami kurang menghasilkan peluang dalam menyerang, tetapi pada tahap ini saya rasa kami sudah merasa nyaman. Sekarang, setelah merasa nyaman dengan cara bermain ini, kami membutuhkan sesuatu yang lebih dalam serangan," kata Emery.

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Beralih membahas lawan, ia menambahkan: "Gary O'Neil adalah pelatih berpengalaman dan sukses. Ia sangat kompetitif. Saya tidak terkejut melihat cara mereka bersaing, mereka memiliki gaya bermain yang bagus. Mereka tampil luar biasa. Di kandang, mereka merasa kuat dan percaya diri berkat dukungan suporter. Secara taktik, struktur mereka sangat baik. Saya sangat menghormati O'Neil."