Sepak bola bertahan dan ekspektasi rendah pasca-kualifikasi yang buruk: segala hal tentang lawan Oranje, Swedia

Tak lama lagi, Piala Dunia di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada akhirnya akan dimulai. Jika timnas Belanda ingin merebut gelar juara dunia, mereka harus terlebih dahulu lolos dari grup yang berisi Jepang, Tunisia, dan Swedia. Dalam artikel ini, Anda akan mengetahui segala hal tentang negara yang terakhir disebut tersebut menjelang pertandingan antara Oranje dan Swedia pada 20 Juni di Houston.

Menjelang turnamen, tim asuhan pelatih kepala Ronald Koeman akan menjalani laga uji coba melawan sesama peserta Piala Dunia, Aljazair dan Uzbekistan. Selanjutnya, Oranje akan memainkan pertandingan grup pertama melawan Jepang pada 14 Juni. Pada pertandingan kedua, Belanda akan berhadapan dengan Swedia asuhan pelatih kepala Graham Potter. Namun, apa yang bisa diharapkan dari tim Swedia? Pertama-tama, mari kita lihat sejarahnya.

Tim Oranje telah 25 kali bertanding melawan negara Skandinavia tersebut. Dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya, timnas Belanda memiliki statistik yang lebih baik dan hal itu tampaknya tidak akan berubah dalam waktu dekat. Dari 25 pertandingan, Oranje menang sebelas kali, kalah delapan kali, dan enam kali berakhir imbang.

Dua pertemuan terakhir terjadi selama kualifikasi Piala Dunia 2018 di Rusia. Oranje bermain imbang 1-1 dalam laga pertama melawan Swedia. Dalam pertandingan tersebut, Bas Dost seolah-olah mencetak gol kemenangan melalui sundulan menjelang akhir pertandingan, namun golnya dianulir secara kontroversial karena dianggap melakukan dorongan. Dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia terakhir, yang juga menjadi pertandingan terakhir Arjen Robben bersama Oranje, timnas Belanda harus menang dengan skor telak atas Swedia untuk tetap berpeluang lolos ke putaran final di Rusia. Dua gol dari Robben ternyata tidak cukup, dan Swedia akhirnya lolos ke Piala Dunia melalui babak play-off dengan mengalahkan Italia.

Kualifikasi yang menakjubkan

Cukup tentang sejarah, semua mata tertuju pada Piala Dunia yang akan datang. Jika kita melihat perjalanan Swedia menuju turnamen ini, cukup luar biasa bahwa tim asuhan Potter bahkan bisa bersiap untuk babak final.

Di grup kualifikasi bersama Swiss, Kosovo, dan Slovenia, Blågult, julukan tim nasional Swedia, finis di posisi terbawah tanpa peluang. Tanpa satu kemenangan pun dan hanya mengumpulkan dua poin, sepertinya Swedia akan melewatkan Piala Dunia untuk kedua kalinya berturut-turut. Namun, karena penampilan mereka di Nations League cukup baik (juara Grup C1), Swedia tetap diizinkan mengikuti babak play-off Piala Dunia.

Di babak play-off tersebut, Swedia menang 1-3 atas Ukraina di semifinal, sebelum akhirnya mengalahkan Polandia di final. Dalam pertandingan yang spektakuler, penyerang Arsenal, Viktor Gyökeres, menjadi pahlawan besar Swedia. Dengan gol penentu di menit-menit akhir, ia memastikan Blågult berhasil lolos ke Piala Dunia.

Harapan yang rendah

Jadi, ini adalah perjalanan yang luar biasa menuju Piala Dunia bagi Swedia. Rangkaian kualifikasi yang dramatis ini membuat ekspektasi tidak terlalu tinggi. Meskipun kepercayaan diri cukup tinggi setelah kemenangan dramatis melawan Polandia, para penggemar sepak bola Swedia tidak berharap banyak musim panas ini. Dan menurut Frida Fagerlund, jurnalis untuk Sportbladet dan Viaplay Swedia, hal itu justru bisa berdampak positif bagi tim asuhan Potter.

“Fakta bahwa mereka bisa ikut serta di Piala Dunia saja sudah merupakan bonus. Tak ada yang menyangka hal itu akan terjadi. Orang-orang sudah melupakan kemenangan grup di Nations League dan fakta bahwa mereka masih punya peluang. Hal itu mungkin sangat menguntungkan bagi mereka, karena ekspektasi terhadap mereka pasti sangat rendah. Orang-orang sudah senang bisa menyaksikan beberapa pertandingan Piala Dunia. Jika mereka tampil bagus, itu luar biasa, tapi mereka tidak menanggung beban tekanan. Dan saya pikir itu hal yang baik,” kata Fagerlund.

Jurnalis Swedia itu bahkan membuat perbandingan dengan tahun 1992. Saat itu, Denmark gagal lolos ke Piala Eropa tahun itu, tetapi sepuluh hari sebelum turnamen, mereka tiba-tiba diizinkan ikut serta karena pengucilan Yugoslavia. Pada akhirnya, Denmark secara tak terduga memenangkan turnamen tersebut. “Ini sedikit mirip dengan Denmark saat itu. Saya tidak mengatakan bahwa Swedia akan memenangkan Piala Dunia, tetapi mereka berpotensi tampil baik karena tidak ada tekanan yang nyata.”

Skuad

Saatnya meninjau skuad Swedia. Pelatih nasional Potter menjadi yang pertama mengumumkan 26 pemainnya untuk Piala Dunia. Namun, pengumuman tersebut tidak disambut dengan antusias oleh semua orang di Swedia. Mantan penyerang Feyenoord, John Guidetti, tidak setuju dengan beberapa pilihan dan menyebut skuad Potter sebagai “pengecut” kepada TV4.

“Saya tidak bisa memahaminya. Saya sangat marah! Anda menyingkirkan semua pemain yang memiliki karakter. Tugas Anda sebagai pelatih nasional adalah memastikan Anda memilih pemain terbaik,” kata mantan pemain internasional Swedia tersebut. Kemarahan Guidetti tampaknya terutama disebabkan oleh tidak dipanggilnya pemain seperti Hugo Larsson (Eintracht Frankfurt) dan Roony Bardghji (FC Barcelona), demikian pula pendapat Fagerlund.

“Orang-orang di Swedia terkejut melihat Larsson tidak terpilih. Dia jarang bermain di bawah asuhan Potter, tapi dia adalah pemain yang orang-orang yakini memiliki masa depan cerah. Dia hanya belum menjadi pemain inti, jadi Potter memilih opsi lain di bangku cadangan. Mereka juga terkejut dengan Bardghji, tapi Swedia akan bermain tanpa pemain sayap. Jadi, di posisi itu pun Potter ingin memiliki pemain lain,” jelas Fagerlund.

Lalu, para pemain yang akan berangkat ke Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Bintang-bintang terkenal tim ini tentu saja Viktor Gyökeres, yang pada dasarnya adalah penyerang utama juara Inggris Arsenal, dan Alexander Isak. Yang terakhir ini pindah ke Liverpool musim panas lalu dengan nilai transfer 145 juta. Musim ini dia lama mengalami masalah kebugaran, tetapi tidak ada keraguan mengenai kualitasnya.

Namun, menurut Fagerlund, Isak dan Gyökeres bukanlah satu-satunya pemain yang harus diwaspadai Oranje pada 20 Juni. “Di lini tengah, kami memiliki Yasin Ayari, yang menjalani musim yang sangat baik bersama Brighton. Selain itu, ada Lucas Bergvall dari Tottenham Hotspur, dan di lini belakang, Lindelöf memiliki banyak pengalaman.” Selain itu, jurnalis tersebut juga menyoroti kualitas spesifik dua pemain Premier League. “Gabriel Gudmundsson tampil bagus musim ini bersama Leeds United, jadi dia akan menjadi kunci sebagai bek sayap kiri. Jika Anda menghentikannya, Anda membatasi sebagian besar serangan mereka. Dan meskipun Anthony Elanga jarang bermain musim ini, dia adalah pemain yang sangat berguna dengan kemampuannya menembus di belakang pertahanan.”

Namun, tim nasional Swedia tentu saja juga memiliki kelemahan. Di mana Belanda memiliki banyak pemain bertahan yang solid, di situlah Blågult justru kekurangan. “Tentu saja ada kelemahan, dan bukan kelemahan kecil. Kami kekurangan bek tengah. Namun pada akhirnya, ini adalah skuad yang bagus, begitulah saya akan menyimpulkannya.”

Jika Swedia ingin melaju lebih jauh dari babak penyisihan grup musim panas ini, pertandingan pertama di fase grup melawan Tunisia akan menjadi sangat krusial. Setelah itu, mereka akan menghadapi “negara-negara besar” seperti Belanda dan Jepang. Di negara Skandinavia tersebut, Belanda dipandang sebagai favorit utama dalam pertandingan tersebut, kata Fagerlund. “Kami tahu ini akan menjadi pertandingan yang sangat sulit. Mereka harus tetap dalam formasi, tidak melakukan hal-hal bodoh, dan mengarahkan bola ke Gyökeres dan Isak. Semoga mereka bisa mencetak gol.”

Taktis

Satu hal yang jelas bagi Oranje: Swedia tidak datang ke Piala Dunia ini untuk bermain sepak bola indah. Tim asuhan Potter menunjukkan dalam dua pertandingan terakhir (melawan Polandia dan Ukraina) bahwa mereka bermain dengan orientasi pertahanan yang kuat. Swedia banyak mengandalkan serangan balik dan berharap bisa menjadi berbahaya melalui kualitas individu.

Dalam pertandingan play-off melawan Polandia dan Ukraina, Potter jelas menggunakan formasi 3-5-2. Tiga bek tengah, dua bek sayap yang menutupi sayap, dua gelandang pengatur permainan, dua pemain sayap yang sering bermain dari dalam, dan satu penyerang tengah. Dari perspektif pertahanan, bek sayap bertindak sebagai bek sejati, sehingga tim berada dalam formasi 5-2-3 di area pertahanan. Hal ini terlihat jelas pada contoh di bawah ini.

Formasi pertahanan Swedia (berwarna biru). Sumber: Ziggo Sport

Dalam pertandingan-pertandingan ini, Anthony Elanga dan Benjamin Nygren ditempatkan sebagai sayap yang bermain lebih ke dalam. Elanga di sisi kanan dan Nygren di sisi kiri. Dalam contoh di atas, perbedaan antara kedua pemain ini juga langsung terlihat jelas. Elanga adalah pemain yang sangat berorientasi menyerang, yang seperti disebutkan sebelumnya, merupakan kekuatan penting dalam serangan balik Swedia. Di sini terlihat jelas bahwa, berbeda dengan Nygren, ia masih berada di posisi tinggi di lapangan dan sering gagal dalam membantu pertahanan. Di situlah peluang bagi timnas Belanda pada 20 Juni.

Bahkan jika Swedia dipancing untuk maju ke area yang lebih tinggi, ada peluang bagi Oranje. Dalam contoh di bawah ini, Polandia tidak langsung menekan dan membiarkan seorang gelandang turun ke belakang. Akibatnya, formasi Swedia berada sekitar setengah jalan di wilayah mereka sendiri, sehingga tercipta banyak ruang di belakang pertahanan. Dengan satu umpan panjang yang tepat ke pemain yang berlari ke dalam, pertahanan Swedia berhasil dilewati, yang berujung pada peluang besar. Dengan kemampuan menembus pertahanan lawan seperti yang dimiliki Cody Gakpo dan Donyell Malen, ini bisa menjadi titik kelemahan yang menarik.





Swedia bermain tinggi di lapangan. Sumber: Ziggo Sport.

Kemudian, pembangunan serangan Blågult. Saat tim memulai serangan, bek tengah kiri dan kanan berdiri lebar di lapangan, dengan wingback berada tepat di depan mereka. Detail penting dalam pembangunan serangan adalah bahwa pemain sayap yang mundur, dalam hal ini Nygren, turun jauh ke belakang untuk memancing para bek lawan agar maju ke area yang lebih tinggi di lapangan.

Fase pertama pembangunan serangan Swedia. Sumber: Ziggo Sport

Swedia kemudian sering memilih umpan panjang dalam proses membangun serangan. Dengan meminta para pemain sayapnya turun ke belakang saat membangun serangan, Potter berusaha menciptakan ruang di area yang lebih tinggi di lapangan. Umpan panjang tersebut kemudian ditujukan kepada Gyökeres yang memiliki kekuatan fisik, yang bertugas menguasai bola dan dari situ Swedia mencoba melanjutkan serangan. Hal ini terlihat jelas pada contoh di bawah ini. Gyökeres memenangkan duel untuk merebut bola dan mengoper ke Elanga, yang memang berada di posisi tinggi di lapangan. Tim kemudian bergabung dan berada di posisi tinggi di wilayah lawan. Pada akhirnya, pembangunan serangan dari contoh ini berujung pada skor 0-1 melawan Ukraina, yang dicetak lima belas detik kemudian.

Fase kedua pembangunan serangan Swedia. Sumber: Ziggo Sport

Pada periode pertandingan internasional terakhir, Swedia tidak dapat mengandalkan pemain bintang Alexander Isak. Penyerang andalan tersebut mengalami cedera, sehingga Potter memilih Gyökeres sebagai penyerang tunggal. Selama Piala Dunia, ia memiliki dua penyerang andalan. Hal ini berarti formasi Swedia, terutama dalam hal serangan, masih bisa berubah. Diperkirakan Potter akan ingin melihat dua pemain terbaiknya tampil sejak awal.

Kesimpulan

Bahwa Belanda menjadi favorit melawan Swedia pada 20 Juni tidak diragukan lagi. Namun, kita dapat mengharapkan tim yang sangat disiplin dan defensif di Houston, yang sama sekali tidak boleh diremehkan. Permainan serangan balik dengan kualitas Isak, Gyökeres, Ayari, dan Gudmundsson, dikombinasikan dengan pengalaman Lindelöf dan kedalaman serangan Elanga, memastikan bahwa timnas Belanda harus sangat waspada. Dengan demikian, Swedia dapat bermain tanpa tekanan berlebihan. Kita bisa mulai menghitung mundur menuju pertandingan yang sangat menarik.