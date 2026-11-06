Bagikan Ikuti GOAL di Google

Komunitas sepak bola Spanyol menunjukkan solidaritas yang luar biasa menyusul kematian tragis penyerang Tenerife, Jesús de Miguel. Penggalangan dana yang diluncurkan untuk membantu keluarga pemain berusia 30 tahun itu telah menghimpun lebih dari €100.000.

Iklan

Para bintang memimpin penggalangan dana

Setelah kabar duka tentang de Miguel, yang meninggal dunia awal pekan ini di Santa Cruz de Tenerife, dunia sepakbola bergerak cepat untuk memberikan bantuan finansial. Penggalangan dana melalui GoFundMe yang awalnya digagas oleh penyerang Hercules CF sekaligus mantan rekan setimnya di Tenerife, Fran Sol, mengalami lonjakan donasi luar biasa. Meski target awalnya hanya €5.000, penggalangan dana itu melampaui target tersebut dalam waktu kurang dari 48 jam dan mencapai jumlah enam digit berkat kemurahan hati para pesepakbola ternama maupun penggemar anonim.

Para pemain dari La Liga dan Divisi Segunda turut memberikan donasi pribadi dalam jumlah besar. Bek Tottenham Hotspur Pedro Porro menyumbang €3.500, sementara kiper Real Sociedad Alex Remiro memberikan €3.000. Nama-nama lain yang ikut berkontribusi termasuk Borja Iglesias, yang menyumbang €2.500, serta bintang tim nasional Spanyol Alvaro Morata dan Álex Baena, yang masing-masing memberikan €1.000.

Dukungan lain datang dari Marc Bartra, Diego Llorente, Carles Aleñá, dan Álvaro Fidalgo. Hal ini menunjukkan betapa besar dampak kepergian De Miguel terhadap sepakbola domestik, seperti dilaporkan oleh El Mundo.

Dukungan institusi dan inisiatif klub

Getty Images

Selain donasi dari para pemain, sejumlah petinggi klub juga memberikan sumbangan pribadi yang besar. Presiden Cádiz CF Christian Septien secara pribadi menyumbang €15.000, salah satu donasi tunggal terbesar untuk penggalangan dana tersebut. Sementara itu, presiden AD Ceuta Luhay Hamido menambahkan €3.500.

Iklan Iklan

Inisiatif klub akan berlanjut sepanjang musim. Burgos CF mengumumkan bahwa mereka akan menyumbangkan seluruh pemasukan tiket dari laga kandang melawan Tenerife pada Maret 2027. Almería mengambil langkah serupa. Presiden Mohammed Al Khereiji mengonfirmasi bahwa seluruh hasil penjualan tiket dari laga kandang mendatang melawan Tenerife akan disumbangkan untuk tujuan tersebut. Komitmen jangka panjang ini memastikan kenangan akan sang penyerang tetap menjadi bagian penting dari cerita liga dalam beberapa bulan mendatang, sekaligus memberikan dukungan berkelanjutan bagi orang-orang terdekatnya.

Pertandingan berikutnya GRA Segunda Division 15.00 TEN

Penghormatan untuk De Miguel di seluruh Spanyol

Penghormatan direncanakan di seluruh level sepakbola Spanyol akhir pekan ini untuk mengenang mendiang penyerang tersebut. La Liga, RFEF, dan Liga F telah mengoordinasikan penghormatan bersama. Para pemain akan memasuki lapangan dengan mengenakan kaus bernomor sembilan dan bertuliskan "Selalu dalam kenangan kami." Perangkat pertandingan juga akan mengadakan mengheningkan cipta selama satu menit sebelum sepak mula. Pertandingan akan dihentikan sejenak pada menit kesembilan agar para pendukung dan pemain dapat mengenang penyerang yang dengan bangga mengenakan nomor punggung tersebut.

Para rival satu wilayah juga mengesampingkan persaingan untuk menunjukkan rasa hormat. UD Las Palmas akan mengenakan seragam ketiga berwarna biru dan putih pada Minggu ini sebagai bentuk penghormatan terhadap warna tradisional Tenerife, sementara lawan mereka, Eldense, akan mengenakan warna hitam sebagai tanda berkabung. Tenerife sendiri akan menggelar acara penghormatan khusus di stadion Heliodoro Rodríguez Lopez. Perwakilan Las Palmas dan jajaran sepakbola Spanyol akan bergabung dengan para penggemar untuk memberikan penghormatan terakhir.