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Sevilla FC v Deportivo Alaves - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images
Mohamed Saeed
Diterjemahkan oleh

Sepak bola bersatu di tengah tragedi! Para bintang Spanyol menggalang dana lebih dari €100.000 untuk keluarga mendiang penyerang Tenerife, Jesús de Miguel

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Komunitas sepak bola Spanyol menunjukkan solidaritas yang luar biasa menyusul kematian tragis penyerang Tenerife, Jesús de Miguel. Penggalangan dana yang diluncurkan untuk membantu keluarga pemain berusia 30 tahun itu telah menghimpun lebih dari €100.000.

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Para bintang memimpin penggalangan dana

Setelah kabar duka tentang de Miguel, yang meninggal dunia awal pekan ini di Santa Cruz de Tenerife, dunia sepakbola bergerak cepat untuk memberikan bantuan finansial. Penggalangan dana melalui GoFundMe yang awalnya digagas oleh penyerang Hercules CF sekaligus mantan rekan setimnya di Tenerife, Fran Sol, mengalami lonjakan donasi luar biasa. Meski target awalnya hanya €5.000, penggalangan dana itu melampaui target tersebut dalam waktu kurang dari 48 jam dan mencapai jumlah enam digit berkat kemurahan hati para pesepakbola ternama maupun penggemar anonim.

Para pemain dari La Liga dan Divisi Segunda turut memberikan donasi pribadi dalam jumlah besar. Bek Tottenham Hotspur Pedro Porro menyumbang €3.500, sementara kiper Real Sociedad Alex Remiro memberikan €3.000. Nama-nama lain yang ikut berkontribusi termasuk Borja Iglesias, yang menyumbang €2.500, serta bintang tim nasional Spanyol Alvaro Morata dan Álex Baena, yang masing-masing memberikan €1.000.

Dukungan lain datang dari Marc Bartra, Diego Llorente, Carles Aleñá, dan Álvaro Fidalgo. Hal ini menunjukkan betapa besar dampak kepergian De Miguel terhadap sepakbola domestik, seperti dilaporkan oleh El Mundo.

Dukungan institusi dan inisiatif klub

Sevilla FC v Deportivo Alaves - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

Selain donasi dari para pemain, sejumlah petinggi klub juga memberikan sumbangan pribadi yang besar. Presiden Cádiz CF Christian Septien secara pribadi menyumbang €15.000, salah satu donasi tunggal terbesar untuk penggalangan dana tersebut. Sementara itu, presiden AD Ceuta Luhay Hamido menambahkan €3.500.

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Inisiatif klub akan berlanjut sepanjang musim. Burgos CF mengumumkan bahwa mereka akan menyumbangkan seluruh pemasukan tiket dari laga kandang melawan Tenerife pada Maret 2027. Almería mengambil langkah serupa. Presiden Mohammed Al Khereiji mengonfirmasi bahwa seluruh hasil penjualan tiket dari laga kandang mendatang melawan Tenerife akan disumbangkan untuk tujuan tersebut. Komitmen jangka panjang ini memastikan kenangan akan sang penyerang tetap menjadi bagian penting dari cerita liga dalam beberapa bulan mendatang, sekaligus memberikan dukungan berkelanjutan bagi orang-orang terdekatnya.

Pertandingan berikutnya
GRA

GRA

Segunda Division

07 Nov 2026

TEN

TEN

Penghormatan untuk De Miguel di seluruh Spanyol

Penghormatan direncanakan di seluruh level sepakbola Spanyol akhir pekan ini untuk mengenang mendiang penyerang tersebut. La Liga, RFEF, dan Liga F telah mengoordinasikan penghormatan bersama. Para pemain akan memasuki lapangan dengan mengenakan kaus bernomor sembilan dan bertuliskan "Selalu dalam kenangan kami." Perangkat pertandingan juga akan mengadakan mengheningkan cipta selama satu menit sebelum sepak mula. Pertandingan akan dihentikan sejenak pada menit kesembilan agar para pendukung dan pemain dapat mengenang penyerang yang dengan bangga mengenakan nomor punggung tersebut.

Para rival satu wilayah juga mengesampingkan persaingan untuk menunjukkan rasa hormat. UD Las Palmas akan mengenakan seragam ketiga berwarna biru dan putih pada Minggu ini sebagai bentuk penghormatan terhadap warna tradisional Tenerife, sementara lawan mereka, Eldense, akan mengenakan warna hitam sebagai tanda berkabung. Tenerife sendiri akan menggelar acara penghormatan khusus di stadion Heliodoro Rodríguez Lopez. Perwakilan Las Palmas dan jajaran sepakbola Spanyol akan bergabung dengan para penggemar untuk memberikan penghormatan terakhir.

Ditulis olehMohamed Saeed

Koresponden Sepak Bola untuk Wilayah MENA dan Eropa

Saya memulai karier jurnalistik saya pada 2011, dengan spesialisasi di bidang jurnalisme investigasi. Ini memungkinkan saya mengeksplorasi berbagai bidang secara mendalam dan mengembangkan kemampuan analisis yang kuat, hingga saya memutuskan untuk fokus pada passion pertama saya: sepak bola. Selanjutnya, saya meliput tim nasional Mesir di semua kategori usia, sepak bola dunia, serta olahraga lain seperti renang, menembak, dan squash.

Passion saya terhadap sepak bola dimulai di lapangan, saat bermain di tim muda beberapa klub Mesir. Dari situ, saya mulai mengikuti sepak bola dunia, mulai dari Piala Dunia 1998, serta sepak bola domestik di Mesir. Saya tidak hanya mengikutinya di layar televisi, tetapi hingga kini saya tetap menonton langsung pertandingan tim favorit saya, Zamalek, klub paling berjaya di abad ke-20, dari tribun.

Saya tidak memiliki tim Eropa favorit, meskipun saya cenderung menyukai AC Milan karena kekaguman saya pada bintang-bintang seperti George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho, dan Seedorf. Ini membuat menonton pertandingan klasik El Clásico antara Real Madrid dan Barcelona semakin menyenangkan, sambil tetap netral dalam diskusi tentang keduanya.

Momen sepak bola terbaik saya tetap kemenangan Zamalek atas Ismaily dan kekalahan Al Ahly dari Enppi, ditandai dengan sundulan Sid Abdel-Naim yang membawa Zamalek meraih gelar epik musim 2002–2003, serta balas dendam manis AC Milan atas Liverpool di final Liga Champions 2007 melalui gol ganda bersejarah Inzaghi.

Saya beruntung pernah bekerja untuk dua platform olahraga terbesar di Timur Tengah, Kooora dan GOAL.COM, yang memberi saya pengetahuan luas tentang sepak bola Arab dan dunia. Pada 2022, saya bergabung dengan Serikat Jurnalis Mesir dan saya berspesialisasi menulis konten olahraga SEO untuk Kooora.

Formasi favorit sepanjang masa: Buffon di gawang; bek: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; gelandang: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; penyerang: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Sepanjang karier saya, saya telah menerbitkan ribuan laporan, investigasi, dan fitur olahraga di Kooora dan GOAL.COM. Beberapa sorotan termasuk:

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“Berhenti dari tenis tapi cintanya pada Real Madrid tak berujung… Nadal yang secara sukarela melepas jersey Barcelona dan menciptakan setengah kekayaan Georgina!”

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