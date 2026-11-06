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Cesc Fabregas memperingatkan tim Como asuhannya agar tidak jemawa setelah kemenangan bersejarah 9-1 atas Lens di Liga Champions. Sang pelatih kepala menegaskan bahwa meski malam yang memecahkan rekor itu tak terlupakan, para pemainnya harus segera kembali fokus untuk laga Serie A mendatang melawan Inter.

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Menjaga fokus setelah kemenangan gemilang di Eropa

Fabregas meminta para pemainnya tetap membumi setelah kemenangan mencengangkan 9-1 atas Lens di Liga Champions. Meski dunia sepakbola terpukau oleh ketajaman timnya, pelatih asal Spanyol itu segera menunjukkan aspek-aspek yang masih perlu diperbaiki. Mantan gelandang Arsenal dan Barcelona tersebut bertekad memastikan euforia dari kiprah mereka di Eropa tidak mengganggu perjalanan mereka di kompetisi domestik. Menjelang lawatan ke San Siro, Fabregas menekankan pentingnya segera memulihkan tenaga.

“Kami pantas menikmati momen ini karena tim memang layak mendapatkannya, tetapi segalanya dalam sepakbola bergerak sangat cepat. Saya sudah mengatakan kepada para pemain bahwa kami harus melupakan Lens dan hanya memikirkan Inter. Pertandingan yang sangat sulit menanti kami di kandang juara bertahan Italia; laga itu akan sangat menguras fisik dan mental,” kata Fabregas dalam wawancara dengan Gazzetta dello Sport.

“Waktu kami tidak banyak, tetapi kami harus mempersiapkan diri sebaik mungkin. Tujuannya adalah datang ke Milan untuk menunjukkan jati diri kami yang sesungguhnya. Itu akan menjadi pertandingan kesembilan dalam rangkaian laga antara satu jeda internasional dan jeda berikutnya. Kami harus berusaha menutupnya dengan baik dan belajar untuk segera beralih ke tantangan berikutnya.”

Konsistensi taktik dan kedalaman skuad

Meski meraih kemenangan dengan skor mencolok di Prancis, Fabregas menegaskan bahwa pendekatan dasar timnya tidak berubah sejak kekalahan sebelumnya dari Feyenoord. Menurutnya, perbedaan hasil sering kali ditentukan oleh ketajaman dalam penyelesaian akhir, bukan perubahan filosofi. Sang pelatih mengungkapkan kebanggaan besar atas cara para pemainnya menjalankan rencana permainan hingga peluit akhir, terus menekan dan menyerang bahkan ketika hasil pertandingan sudah tidak diragukan lagi.

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“Tak seorang pun bisa memperkirakan skor 9-1, skor yang nyaris tidak pernah terjadi dalam sepakbola; hal seperti ini mungkin hanya terjadi sekali seumur hidup, kalaupun terjadi,” jelasnya. “Saya bangga kepada para pemain saya. Angka-angka itu sangat bagus, tetapi perjalanan kami di Liga Champions baru saja dimulai. Saat melawan Lens, semuanya berjalan positif dan saya merasa para pemain sangat bersemangat. Di Belanda, kami tentu melakukan kesalahan, tetapi kami bermain dengan agresivitas dan sikap yang sama. Kami menjalankan rencana permainan, terus bergerak maju dan selalu berpegang pada cara bermain kami.”

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Kemunculan talenta muda

Salah satu momen paling mengharukan pada malam pertandingan di Prancis adalah gol pertama Matteo Papaccioli yang berusia 18 tahun. Pemain jebolan akademi itu menempuh jalan yang sulit menuju tim utama, termasuk mengalami cedera ligamen krusiat serius yang membuatnya absen selama sembilan bulan. Fabregas tak bisa menyembunyikan rasa bangganya ketika remaja tersebut mencetak gol kesembilan, yang disambut perayaan penuh kegembiraan di tepi lapangan bersama seluruh staf pelatih.

“Saya sangat bahagia untuk Papa, kami semua juga. Ketika ia mencetak gol yang mengubah skor menjadi 9-1, saya tidak bisa menahan diri dan kami semua bergegas menghampirinya. Itu bukan bentuk sikap tidak menghormati lawan, melainkan reaksi spontan setelah semua yang dialami anak ini. Papa mulai berlatih bersama kami saat berusia 16 tahun, lalu ligamen krusiatnya robek dan ia absen selama sembilan bulan. Ia baru kembali belum lama ini dan hari ini mendapat kesempatan untuk mencetak gol. Ia anak yang rendah hati dan ambisius; ia bekerja keras dan pantas mendapatkan semua ini,” ujar sang pelatih.

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Menghadapi krisis cedera

Meski belakangan tampil produktif, Como saat ini menghadapi krisis cedera yang cukup serius. Sejumlah pemain penting di lini serang, termasuk Moise Kean dan Rodriguez, saat ini tidak dapat bermain, sehingga Fabregas harus mengandalkan kedalaman skuadnya. Sang pelatih memuji kerja sama para pemainnya yang mampu mengatasi absennya rekan-rekan mereka dan mempertahankan gaya menyerang agresif, meski kehilangan lima pemain senior yang biasanya memimpin lini serang.

“Ketika lima pemain hebat absen, semua pemain lain dituntut memberikan lebih. Kami berhasil mengatasi situasi darurat ini dengan saling membantu dan bermain sebagai tim. Para pemain memahami pentingnya pertandingan ini dan menghadapinya dengan cara yang tepat. Saya hanya bisa berterima kasih kepada mereka semua,” kata Fabregas.