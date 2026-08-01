Presiden Federasi Sepakbola Internasional (FIFA) Gianni Infantino mengeluarkan pernyataan baru beberapa jam setelah pengumuman penarikan proyek FIFA Forward Enterprise oleh federasi internasional tersebut, dalam upaya menegaskan keberlanjutan pendekatan "persatuan" di dalam sepakbola dunia, menyusul gelombang penolakan luas yang dihadapi rencananya yang kontroversial itu.

Sebelumnya, Infantino mengajukan proyek pembentukan entitas komersial baru bernama FIFA Forward Enterprise, yang akan mengelola kompetisi dan hak-hak komersial milik FIFA, termasuk turnamen Piala Dunia, dengan kemungkinan penjualan saham hingga 20% kepada investor dari sektor swasta.

Langkah tersebut memicu penolakan luas, terutama di Benua Eropa, setelah 55 federasi nasional yang berada di bawah naungan Federasi Sepakbola Eropa (UEFA) menyatakan penolakan terhadap proyek itu, dan mengancam akan memboikot turnamen-turnamen FIFA jika pelaksanaannya tetap dilanjutkan.

Federasi Sepakbola Asia dan Federasi Amerika Utara, Tengah, dan Karibia (CONCACAF) turut bergabung dalam barisan penentang, di saat kritik terhadap cara pengajuan proyek ini semakin meningkat, akibat tidak adanya konsultasi terlebih dahulu dengan federasi-federasi benua sebelum proyek diumumkan.

Salah satu poin paling kontroversial dalam proyek yang diusulkan itu adalah rencana penjualan saham entitas baru tersebut kepada investor dari sektor swasta, di mana nama perusahaan "Thrive Eternal" yang didirikan oleh Joshua Kushner, saudara dari Jared Kushner menantu Presiden Amerika Serikat Donald Trump, dikaitkan sebagai salah satu investor potensial.

Setelah tekanan semakin meningkat, Infantino mengumumkan penarikan proyek tersebut secara resmi, dan menegaskan bahwa usulan itu tidak akan dilanjutkan karena kondisi perpecahan yang ditimbulkannya di dalam sepakbola dunia.

Presiden FIFA itu kemudian mengunggah pesan melalui akunnya di platform "Instagram" yang di dalamnya ia memuji apa yang disebutnya sebagai kesuksesan Piala Dunia 2026 dan kemampuannya menyatukan berbagai bangsa dan budaya yang berbeda, dan berkata: "Piala Dunia 2026 telah menyatukan lebih banyak orang, budaya, dan masyarakat dibanding sebelumnya, serta menunjukkan kekuatan sejati dari si kulit bundar."

Infantino menambahkan: "Sepakbola berbicara dalam segala bahasa dan milik semua orang, dan karena itulah saya selalu percaya pada kemampuannya yang unik untuk menyatukan manusia, membangkitkan harapan, dan menciptakan peluang."