Seorang teman Ronaldo melancarkan serangan pedas terhadap para bintang Portugal karena Messi!

Pemain asal Meksiko Javier Hernández "Chicharito", mantan penyerang Real Madrid, membela temannya asal Portugal Cristiano Ronaldo, dengan menegaskan bahwa kapten Portugal itu masih mampu membuat perbedaan, namun ia membutuhkan dukungan yang lebih besar dari rekan-rekannya di lapangan, dengan mengutip cara tim nasional Argentina bermain demi Lionel Messi.

Ronaldo berhasil membawa Portugal melaju ke babak 16 besar setelah mengalahkan Kroasia (2-1), di mana ia mencetak gol pertama dari tendangan penalti sehingga menambah koleksi golnya menjadi 3 gol di turnamen ini.

Pernyataan Chicharito tersebut muncul setelah Ronaldo mendapat kritik luas selama Piala Dunia 2026, karena usianya yang semakin tua dan penurunan performa fisiknya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, meskipun ia berkontribusi dalam membawa Portugal ke babak gugur.

Chicharito mengatakan dalam wawancara dengan "Fox Sports": "Pada pertandingan pertama, Cristiano mendapat banyak kritik karena tidak mencetak gol, dan beberapa orang mulai berbicara seolah-olah dia telah menjadi masalah bagi timnas Portugal."

Ia menambahkan: “Kemudian datanglah pertandingan kedua, tim menciptakan lebih banyak peluang, dan Ronaldo mendapat kesempatan serta mencetak gol. Kita sedang membicarakan seorang pemain yang telah mencetak 976 gol sepanjang kariernya, dan angka itu saja sudah menjelaskan segalanya.”

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Penyerang Meksiko itu memuji kondisi fisik sang bintang Portugal meskipun usianya sudah 41 tahun, sambil berkata: "Usianya 41 tahun, namun kita melihatnya berlari mengejar para bek dengan kecepatan hampir 19 mil per jam. Ya, dia tidak akan melakukan sprint seperti itu 20 kali dalam satu pertandingan, tapi dia masih mampu melakukannya saat tim membutuhkannya."

Chicharito mengutip pengalaman timnas Argentina, sambil menjelaskan: “Contoh terbaiknya adalah Lautaro Martínez. Dia adalah bintang utama di Inter Milan, tetapi ketika bergabung dengan timnas Argentina, dia melakukan apa pun yang diminta pelatih untuk membantu Messi dan mengabdi pada timnas.”

Ia mengakhiri pernyataannya dengan pesan langsung kepada para pemain Portugal, seraya berkata: “Saya berharap para gelandang Portugal menyadari nilai pemain yang berdiri di hadapan mereka. Alih-alih mencoba bersaing dengannya, mereka harus memanfaatkan kemampuannya, karena kehadiran pemain seperti Ronaldo merupakan keunggulan yang harus dimanfaatkan, bukan beban bagi tim.”