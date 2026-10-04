Sebuah jersey yang dikenakan Harry Kane pada malam bersejarah bersama Bayern Munich berubah menjadi barang langka yang bernilai fantastis, setelah seorang penggemar asal Singapura membayar 55 ribu euro untuk mendapatkannya dalam sebuah lelang terbuka, mengungguli pesaing asal Amerika yang menghentikan tawarannya di angka 50 ribu euro.

Jersey yang dikenakan Kane saat Bayern Munich meraih kemenangan telak atas Union Berlin dengan skor 7-0 di Liga Jerman itu memperoleh nilai luar biasa setelah menjadi saksi pencapaian bersejarah sang penyerang Inggris, demikian menurut laporan surat kabar Jerman "Bild".

Kane mencetak gol ke-100-nya di Liga Jerman dalam pertandingan tersebut, menjadikannya pemain tercepat dalam sejarah kompetisi yang mencapai angka itu, setelah ia meraihnya hanya dalam pertandingan ke-98, melampaui rekor sebelumnya yang tercatat atas nama legenda Koln Dieter Muller, yang membutuhkan 129 pertandingan.

Kane tidak berhenti di gol keseratus itu, karena ia menambahkan satu gol lagi ke gawang Union Berlin, hingga mencapai 101 gol di Bundesliga. Nilai jersey tersebut semakin meningkat di mata para kolektor memorabilia bintang, karena jersey itu merupakan jersey khusus perayaan festival Oktober yang terkenal di Munich, yang dikenakan Bayern hanya dalam satu pertandingan sepanjang musim.

Seluruh hasil lelang tidak masuk ke kantong klub, karena sebagian pendapatannya dialokasikan untuk yayasan FC Bayern Hilfe e.V. yang memberikan dukungan kepada orang-orang yang menghadapi kondisi sulit tanpa kesalahan mereka.









Lelang tersebut juga menyaksikan penjualan jersey yang dikenakan bintang-bintang Bayern lainnya, namun dengan selisih besar dibandingkan jersey Kane; jersey Jamal Musiala terjual seharga 7.292 euro, sementara harga jersey Michael Olise mencapai 5.500 euro.

Demikianlah jersey Kane berubah dari sekadar barang olahraga menjadi kenang-kenangan yang membawa salah satu momen paling menonjol sang penyerang Inggris di lapangan-lapangan Jerman, dan hal itulah yang menjelaskan harga rekor yang dibayarkan penggemar asal Singapura untuk mendapatkannya.



