Menurut informasi dari Sport1 penampilan pemain Kolombia itu pada musim yang masih sangat awal ini memicu "keheranan". Sebab, Diaz terutama menjadi sorotan karena membuang peluang-peluang emas.

Hasil imbang 0-0 melawan FC Schalke 04 disebut sudah menimbulkan kekesalan di jajaran pimpinan Bayern, meski bukan hanya Diaz yang kurang tenang di depan gawang untuk menaklukkan kiper S04, Loris Karius. Dalam kemenangan tipis 2-1 atas SV Elversberg pada Minggu lalu, pemain sayap kiri itu kembali menyia-nyiakan satu peluang matang, yang juga membuat rekan setimnya, Josip Stanisic, naik pitam.

Saat skor 1-1, pada menit ke-67 Diaz mendapat umpan matang dari Michael Olise di kotak penalti lawan, sebelum ia lebih dulu sedikit kehilangan kontrol bola lalu mencoba menceploskan si kulit bundar ke gawang dengan tumit. Tembakan langsung kemungkinan akan menjadi pilihan yang lebih baik. Stanisic tampaknya juga memperkirakan hal itu, yang - seperti tertangkap kamera TV - sudah mengangkat kedua tangannya untuk merayakan gol bahkan sebelum aksi Diaz itu gagal. Setelah peluang untuk kembali unggul terbuang, kemarahan terlihat jelas di wajahnya, sebelum pemain internasional Kroasia itu mengamuk.

Harry Kane, yang berdiri di sisi kanan Diaz dan kemungkinan hanya perlu mendorong bola ke gawang kosong andaikan mendapat umpan sebelum percobaan tumit itu, juga tidak terlalu senang dengan momen tersebut. Penyerang Inggris itu kemudian juga dengan jelas menunjukkan hal tersebut kepada partnernya di lini serang, sebelum lima menit kemudian ia sendiri mencetak gol 2-1 lewat tembakan sambil berputar.

FC Bayern: Berapa banyak peluang emas yang sudah dibuang Luis Diaz?

Bagi Diaz, menurut portal statistik FotMob, itu sudah menjadi peluang emas keenam yang ia buang dalam tiga penampilan Bundesliga. Di Liga Champions (Bödo/Glimt) dan DFB-Pokal (VfL Osnabrück), namanya juga sebenarnya bisa, bahkan seharusnya, muncul di papan skor. Sejauh ini satu-satunya golnya musim ini ia cetak pada laga pembuka melawan VfB Stuttgart untuk mengubah skor akhir menjadi 5-1, setelah sebelumnya ia sudah lebih dulu menyia-nyiakan dua peluang matang.

Sudah pada musim debutnya setelah kepindahannya dari FC Liverpool, ia sempat memiliki reputasi sebagai pembunuh peluang, sebelum Diaz membalikkan keadaan dan menjelma menjadi salah satu penyerang paling berbahaya di Eropa dengan 26 gol dan 23 assist. Melihat catatannya yang luar biasa nyaris sepanjang musim, direktur olahraga Max Eberl tetap optimistis setelah laga melawan Elversberg bahwa Diaz akan segera bisa membalikkan keadaan lagi.

"Apakah saya, sebagai mantan pemain bertahan yang tidak pernah mencetak gol (tidak ada gol dalam 104 pertandingan divisi satu dan 111 pertandingan divisi dua untuk Bochum, Fürth, dan Gladbach; cat. red.), harus memberi tahu Lucho Diaz bagaimana cara mencetak gol dengan lebih baik? Lucho saat ini tidak sedang punya momentum," kata Eberl dan menegaskan: "Kami melewatkan beberapa peluang hari ini. Pada akhirnya kebuntuannya juga akan pecah lagi."