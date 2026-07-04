Seorang penulis asal Argentina memperingatkan: "Messi bermain sendirian... lalu apa yang akan kita lakukan saat menghadapi tim Mesir!?"

Penulis asal Argentina, Antonio Serba, melontarkan kritik pedas terhadap penampilan tim nasional negaranya di Piala Dunia 2026, sambil memperingatkan bahwa tim saat ini “sama sekali tidak mirip dengan juara dunia empat tahun lalu”, menyusul perjuangan berat yang harus mereka lalui untuk mengalahkan Cape Verde di babak 32 besar.

Serba menulis dalam artikel analisis yang diterbitkan situs “TYC” Argentina: “Kita harus menghadapi kenyataan. Tim ini telah berubah secara drastis, dan tidak jelas bagaimana atau mengapa,” sambil menambahkan bahwa pertandingan tersebut adalah “yang terburuk di edisi Piala Dunia kali ini, dengan penampilan yang membosankan dan sedikit serangan.”

Penulis tersebut menegaskan bahwa satu-satunya yang tetap mempertahankan performanya adalah Lionel Messi, yang “telah menemukan kembali dirinya dalam peran yang berbeda,” dan mencetak gol ketujuhnya di turnamen ini, sambil menyoroti bahwa “tim nasional tidak berada di level Messi, dan mulai melakukan kesalahan-kesalahan yang seolah sudah terlupakan, seperti bermain untuk Messi alih-alih bermain bersamanya.”

Serba juga mengkritik dengan keras performa lini tengah dengan mengatakan: “Tidak ada kekompakan dalam permainan tim, melainkan hanya penguasaan bola yang campur aduk dan tidak produktif, serta obsesi menguasai bola seolah-olah tidak ada yang berani berusaha lebih keras,” sambil menyoroti bahwa Mac Allister “melakukan umpan-umpan gegabah dari jarak dua meter, lambat dan aman tanpa risiko apa pun.”

Kedua penyerang, Lautaro Martínez dan Julián Álvarez, juga tidak luput dari kritik. Yang pertama digambarkannya sebagai “menarik diri saat mengenakan seragam ini dan tampaknya mengalami trauma tertentu,” sementara tentang yang kedua ia mengatakan bahwa “ia membutuhkan pemeriksaan medis menyeluruh untuk tubuhnya yang kelelahan dan pikirannya yang dipenuhi keraguan.”

Penulis tersebut mendesak pelatih kepala Lionel Scaloni untuk melakukan perubahan drastis, mengusulkan agar Paredes diturunkan sebagai gelandang bertahan menggantikan Mac Allister, sambil berkata: “Kamu tidak bisa bermain tanpa gelandang bertahan sejati yang memiliki karakter kuat.”

Serba juga memperingatkan bahwa performa saat ini “tidak memadai; jika ini sudah dianggap cukup saat menghadapi tim yang baru pertama kali berlaga di Piala Dunia, apa yang akan menanti kita saat berhadapan dengan lawan yang lebih tangguh?”, merujuk pada laga melawan Mesir yang akan datang di babak 16 besar.

Ia mengakhiri artikelnya dengan nada peringatan yang dipadukan dengan harapan: “Jangan sampai kita tertipu oleh hasil sempurna dalam empat pertandingan ini; ujian berikutnya sudah di depan mata, dan jalan masih panjang. Ayo, Argentina, maju terus!”