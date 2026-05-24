Seorang penjahat kelas berat telah merencanakan penculikan Marco van Basten selama berbulan-bulan, tetapi membatalkan rencananya karena alasan yang aneh

Seorang penjahat kelas kakap asal Italia pernah berencana menculik Marco van Basten, saat sang pemain masih membela AC Milan. Hal itu diungkapkan oleh Giampaolo Manca, seorang mantan penjahat lainnya, dalam sebuah wawancara dengan surat kabar Italia Corriere della Sera.

Cerita ini melibatkan Renato Vallanzasca, seorang penjahat terkenal yang pernah mendekam di penjara bersama Manca dalam waktu yang lama. Vallanzasca sering menceritakan detail tentang kejahatan dan rencananya kepada Manca, demikian kata Manca.

“Kami bisa akur satu sama lain, karena dia sama seperti saya, pendukung AC Milan,” kata Manca mengenai persahabatan mereka. “Dia mengaku kepada saya bahwa dia telah menyiapkan rencana untuk menculik Marco van Basten dan meminta tebusan.”

Selama berbulan-bulan, Van Basten ‘diintai’ oleh Vallanzasca dan anak buahnya. Pada akhirnya, rencana itu dibatalkan pada menit-menit terakhir. “Akhirnya dia membatalkannya karena tidak ingin memberi keuntungan bagi Inter,” kata Manca.

Antara tahun 1987 dan 1995, Van Basten adalah bintang dunia mutlak di AC Milan, yang di bawah kepemimpinannya berhasil meraih segudang trofi. Seandainya penculikan itu terjadi, hal itu akan berdampak besar di dunia olahraga. Vallanzasca tidak tega melakukannya.

Jika Van Basten tidak memiliki status tersebut, mungkin hasilnya akan berbeda. “Vallanzasca dikenal sebagai penjahat kejam yang terlibat dalam banyak perampokan bersenjata, pembunuhan, dan penculikan. Secara total, ia dijatuhi hukuman empat kali seumur hidup dan 295 tahun penjara. Ia menghabiskan 52 tahun di penjara,” jelas De Telegraaf.