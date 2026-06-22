Seorang penggemar ingin mendirikan patung untuk kiper Curaçao, Room: 'Mari wujudkan leluconnya menjadi kenyataan'

Setelah penampilan bersejarah Eloy Room di Piala Dunia melawan Ekuador, sebuah inisiatif suporter diluncurkan untuk menghormati kiper asal Curaçao tersebut secara permanen dengan mendirikan patung di Curaçao. Hal ini bermula dari candaan Room sendiri setelah pertandingan usai, ketika ia bercanda bahwa ia ‘pantas mendapatkan patung di Curaçao’. Apa yang awalnya hanya sebuah candaan, kini akan berkembang menjadi penghormatan abadi.

Selama pertandingan Piala Dunia antara Curaçao dan Ekuador, Room muncul sebagai pahlawan utama malam itu. Kiper tersebut menyelamatkan timnya dengan serangkaian penyelamatan spektakuler, dinobatkan sebagai pemain terbaik pertandingan, dan memainkan peran utama dalam perolehan satu poin bersejarah pertama Curaçao di Piala Dunia. Dengan lima belas penyelamatan, ia mencatatkan jumlah penyelamatan terbanyak sepanjang masa dalam waktu reguler sebuah pertandingan Piala Dunia. Bagi negara terkecil yang pernah lolos ke Piala Dunia, hasil imbang 0-0 melawan Ekuador menjadi malam yang akan dikenang selama beberapa generasi.

Namun, aksi ini bukan hanya tentang prestasi olahraga. Setelah peluit akhir dibunyikan, Room mengangkat sebuah kaos sebagai penghormatan kepada mantan rekan setimnya yang telah meninggal, Jairzinho Pieter. Momen itu sangat menyentuh hati banyak warga Curaçao. “Room tidak hanya bermain untuk dirinya sendiri,” kata Jayden, penggagas aksi tersebut. “Dia bermain untuk seluruh pulau, untuk semua orang yang percaya pada Curaçao, dan untuk semua orang yang sudah tiada. Leluconnya tentang patung itu terasa bagi banyak penggemar sebagai sesuatu yang sebenarnya harus menjadi kenyataan.”

Penggemar tersebut telah meluncurkan kampanye di Club-Meister, di mana para pendukung, pecinta sepak bola, dan warga Curaçao di seluruh dunia dapat berkontribusi dalam mewujudkan patung untuk Room di Curaçao. Bukan sebagai penghormatan atas pertandingan itu saja, melainkan sebagai simbol kebanggaan, ketangguhan, dan keberanian untuk bermimpi besar.

“Patung untuk Room bukanlah patung untuk satu orang saja,” kata penggagas inisiatif ini, Jayden. “Ini adalah patung untuk setiap warga Curaçao yang pernah diberi tahu bahwa dia terlalu kecil untuk bermimpi besar. Mari kita jadikan leluconnya sebagai sebuah monumen. Bantu wujudkan ini dan berikan kontribusi Anda melalui www.club-meister.com/c/room.”