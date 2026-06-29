Seorang penggemar asal Maroko mengenakan kaos bertuliskan nama Wilders dan meneriakkan sesuatu kepada politisi tersebut di depan kamera

Sebuah penampilan yang mencolok dalam pawai Oranje di Monterrey. Seorang warga Belanda keturunan Maroko memiliki ide jenaka untuk mengenakan kaos tim nasional Maroko yang bertuliskan nama Wilders dan nomor punggung 10.

Kaos tersebut tampaknya merupakan sindiran terhadap postingan Instagram Geert Wilders beberapa hari yang lalu. Dalam postingan tersebut terlihat bagaimana ketua fraksi PVV itu, yang berperan sebagai wasit, memberikan kartu merah kepada seorang pemain Maroko. “Akan baik-baik saja” adalah teks yang menyertai gambar yang dihasilkan oleh Al.

“Penggemar terbesarku. Wilders, aku mencintaimu,” kata penggemar Maroko itu dalam sebuah liputan video De Telegraaf. “Aku mencintainya. Berkat dia, aku bisa keluar dari negara ini. Wilders, aku mencintaimu, Venlo!” ujarnya sambil tertawa, merujuk pada kota kelahiran Wilders.

Pendukung yang ceria itu kemudian meramalkan kemenangan 1-2 bagi Maroko atas Belanda di babak 16 besar Piala Dunia. “Wilders tidak boleh melewatkan ini,” katanya, sementara iring-iringan pendukung Oranje bergerak melintasi Monterrey.

Seorang penggemar lain juga optimis mengenai kemenangan Maroko. “Kita masih menari sebentar dari kiri ke kanan di sini, tapi setelah itu ‘dima maghreb’,”

Belanda akan bertanding melawan Maroko pada Selasa pukul 03:00, dengan Estadio BBVA di Monterrey sebagai tempat pertandingannya. Pemenang pertandingan ini akan berhadapan dengan Kanada di babak 16 besar, yang pada hari Minggu berhasil menang 0-1 atas Afrika Selatan di menit-menit terakhir.