Seorang penggemar Arsenal yang menolak semua legenda demi Declan Rice

Di panggung besar sepak bola, di mana pendapat mengalir se bebas umpan-umpan di lapangan, hanya sedikit penampilan yang mampu menangkap esensi kesetiaan tak tergoyahkan kepada klub seperti halnya pembelaan teguh terhadap seorang pemain. Declan Rice, jangkar lini tengah Arsenal yang tenang, telah menginspirasi momen kesetiaan murni dan tanpa syarat seperti itu.

Ketika dihadapkan pada serangkaian pertukaran hipotetis yang semakin menggoda, jawaban seorang pendukung terdengar dengan konsistensi yang luar biasa: tidak. Bukan untuk Bruno Fernandes, sang kreator dinamis yang visinya telah menerangi banyak serangan Manchester United. Bukan untuk Pedri, talenta muda cemerlang yang oleh banyak orang dianggap sebagai konduktor hebat sepak bola berikutnya. Dan yang luar biasa, bahkan ketika tawaran itu meningkat ke ranah legenda.

"Apakah Anda akan menukar Declan Rice dengan Bruno Fernandes? Tidak," kata orang tersebut.

"Apakah Anda akan menukarnya dengan Pedri? Tidak. Apakah Anda akan menukarnya dengan Lampard di masa jayanya? Tidak. Apakah Anda akan menukarnya dengan Gerrard di masa jayanya? Tidak ada," lanjut sang penggemar.

Ketika ditanya lebih lanjut apakah mereka akan menukar pemain Arsenal itu dengan kapten legendaris Chelsea dan Liverpool, atau bahkan trio ikonik Barcelona, jawabannya tetap tegas: "Lampard dan Gerrard di masa jayanya? Tidak. Ketiganya, Xavi, Iniesta, dan Busquets? Tidak."

Sikap tanpa kompromi ini menyoroti status pahlawan kultus yang dengan cepat diraih Declan Rice di kalangan penggemar Arsenal, bahkan jika dibandingkan dengan para pemenang Piala Dunia dan pemegang gelar Liga Champions berkali-kali.

Banyak penggemar lain akan merasakan hal yang sama setelah melihat bagaimana Declan Rice membantu Arsenal memenangkan trofi Liga Premier 2025/26.