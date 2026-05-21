Seorang pengacara menelepon setelah siaran bersama Genee, yang mendapat teguran keras dari Derksen yang tegas

Dick Advocaat tidak senang dengan serangan verbal yang dilontarkan Johan Derksen kepadanya, seperti yang terungkap pada Rabu di acara Vandaag Inside. Pelatih tim nasional Curaçao itu bahkan menelepon pembawa acara Wilfred Genee untuk membahas hal tersebut.

Advocaat mengundurkan diri sebagai pelatih tim nasional karena alasan pribadi. Fred Rutten kemudian mengambil alih tongkat estafet, tetapi baru-baru ini menyatakan bahwa ia tidak akan pergi ke Piala Dunia bersama Curaçao. Tak lama setelah itu, Advocaat kembali sebagai pelatih, yang mengejutkan Derksen dan pihak lain.

''Urgensi selalu ditekankan pada kondisi keluarga yang serius. Saya mendengar dari sumber yang terpercaya bahwa sebenarnya tidak seburuk itu. Hal itu lebih berkaitan dengan rasa rindu daripada kondisi keluarga yang menyedihkan,'' ungkap Derksen pada Selasa di VI.

''Dan begitu dia sudah tenang lagi, dia ingin ikut lagi dan mulai mempengaruhi orang-orang di rumah. Opini publik lalu berbalik dan mereka mulai mengusir Fred. Dan Dick tidak mau memberikan penjelasan apa pun. Saya pikir dia telah bertindak memalukan!”, geram Derksen.

Seluruh masalah ini kembali diungkit pada Rabu di acara talkshow. “Saya baru saja berbicara dengan Dick Advocaat dan dia juga tidak senang dengan kejadian kemarin,” kata Genee kepada Derksen, yang merespons dengan sangat tegas. “Saya tidak peduli!”

“Komentar tentang putrinya itu tidak pantas. Dan saya bisa membayangkannya,” kata Genee sedikit membela Advocaat. Namun, Derksen tetap pada pendiriannya. “Yang kedua kali ada masalah medis dengan putrinya, itu serius. Yang pertama tidak. Dick saat itu sedang tidak enak badan, dia rindu rumah.”

Genee menambahkan bahwa Advocaat dan istrinya sedang tidak dalam kondisi yang baik, sebagian karena meninggalnya Viola Holt. Karena itu, pelatih tim nasional itu kembali ke Belanda. ''Tapi kali berikutnya dia berkata: dokter mengatakan kepadaku bahwa ini akan memakan waktu sangat lama dan tidak bisa dipadukan dengan tugas di Curaçao. Tidak bisa dikatakan bahwa dia kabur dari situ.''

Derksen tidak bisa dibujuk. ''Saya berbicara tentang kali pertama. Kali kedua memang ada alasan untuk pergi. Jika Dick pergi dua kali dan seseorang menyelesaikan masalahnya untuk masuk, maka kamu tidak boleh masuk lagi melalui pintu belakang. Saat itu dia seharusnya mengatakan 'tidak'.''

De Snor mengakui bahwa dia seharusnya menangani seluruh situasi ini dengan lebih baik. ''Apakah kamu heran bahwa Fred Rutten memutuskan untuk pergi setelah semua publisitas itu? Kami yang memimpin, kan, betapa besar kesalahannya. Saya membicarakannya panjang lebar kemarin (Selasa, red.) dengan bos Corendon dan dia mengatakan itu tidak pantas mendapat pujian. Tapi tidak ada pilihan lain demi kepentingan Curaçao.''

Menurut pandangan Derksen, Advocaat 'seharusnya bersikap seperti orang dewasa'. ''Dia seharusnya mengatakan di konferensi pers itu: ya teman-teman, situasinya memang sedikit kacau dan ini sangat disayangkan bagi Fred Rutten, yang sekarang justru menjadi korban.''

Genee akhirnya mencatat bahwa Advocaat baru memutuskan untuk kembali setelah Rutten benar-benar mundur. ''Aku menganggapmu sebagai pengacara Advocaat. Itu bukan tugasmu. Kamu tidak bisa membodohiku dan aku tidak akan menarik kembali sepatah kata pun yang telah kukatakan. Ini adalah sikap yang merusak dari Advocaat, yang telah merugikan rekan sejawatnya. Rutten telah menyelesaikan masalah-masalah tersebut, namun pada akhirnya masalah-masalah itu kembali menimpa Advocaat melalui pintu belakang,'' kata Derksen.