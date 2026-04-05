Seorang pendukung Feyenoord dihujat habis-habisan: 'Ini kan pemain sepak bola profesional!? Memalukan, sungguh memalukan!'

Kenneth Perez melontarkan kritik tajam kepada Feyenoord menyusul hasil imbang tanpa gol pada Minggu lalu melawan FC Volendam (0-0). Analis ESPN tersebut menilai penampilan tim asal Rotterdam itu sangat mengecewakan. “Apa yang hilang dalam pertandingan itu? Kualitas. Hanya pemain-pemain berkualitas. Pemain yang mampu menciptakan sesuatu dengan kemampuan sendiri,” kata Perez dalam program Dit was het weekend.

Feyenoord bermain sangat buruk dan terhenti di skor 0-0 di Volendam. Kedua tim menciptakan sedikit peluang, namun masih mendapat peluang besar untuk meraih kemenangan di menit-menit akhir.

Perez sama sekali tidak menahan diri dalam mengkritik tim asal Rotterdam ini dan menyoroti kurangnya kreativitas secara keseluruhan. “Tapi tidak ada seorang pun, benar-benar tidak ada, dan saya melihat ke arah Feyenoord, yang mampu melakukan sesuatu yang mengejutkan atau semacamnya.”

Analis tersebut menyoroti beberapa situasi di mana Feyenoord kurang memadai. “Semuanya begitu terprediksi dan semua orang sudah tahu apa yang akan mereka lakukan.”

Perhatian utama Perez tertuju pada momen kunci pertandingan: peluang besar bagi Aymen Sliti. Pemain pengganti Feyenoord itu menerima bola di jarak satu setengah meter dari gawang dalam posisi bebas untuk menyundul, namun sundulannya melebar, membuat banyak orang tak percaya.

“Bahkan jika kamu tidak bisa menyundul, kamu masih bisa mengarahkan bola ke gawang,” keluh Perez. “Ini benar-benar sangat buruk. Sangat buruk!”

Dia menekankan bahwa ada standar minimal yang harus dipenuhi oleh pemain sepak bola profesional. “Ini jelas seorang pemain profesional, kan? Dia seharusnya bisa sedikit-sedikit menyundul.” Menurut Perez, ini bukan soal kesempurnaan, tapi soal keterampilan dasar yang seharusnya diharapkan di level ini.

Terakhir, ia menggambarkan kegagalan tersebut dengan nada mengejek. “Ini adalah peluang terbuka sejauh satu setengah meter dari gawang. Dia bahkan tidak bisa mengarahkannya ke gawang, karena yang terjadi: mata tertutup dan menyundul bola seperti kura-kura.”