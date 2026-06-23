Seorang pemain yang telah tampil dalam 132 pertandingan untuk Twente menolak hadir dalam sesi latihan pertama

Mees Hilgers tidak hadir dalam sesi latihan perdana FC Twente pada hari Senin, demikian dilaporkan Tubantia. Klub asal Enschede tersebut sangat terkejut dengan ketidakhadiran mendadak sang bek.

Senin lalu, sesi latihan perdana Twente untuk musim baru dijadwalkan berlangsung. Namun, Hilgers justru tidak hadir. “Dia seharusnya ada di sana,” kata pihak klub kepada surat kabar lokal tersebut.

Berita ini sangat mengejutkan, mengingat sepertinya Hilgers dan Twente telah mencapai kesepakatan pada akhir musim lalu.

Setelah musim yang penuh bencana akibat cedera parah dan negosiasi yang buntu, Hilgers tampaknya akan hengkang dari klub tanpa biaya transfer, hingga Twente tiba-tiba mengumumkan perpanjangan kontrak selama satu tahun pada akhir Mei.

Hilgers, yang lahir di Amersfoort, telah bermain untuk Twente sejak 2011. Hingga saat ini, ia telah tampil dalam 129 pertandingan resmi bersama tim utama.

Menurut Transfermarkt, nilai pasar Hilgers masih mencapai 4 juta euro. Akibat perpanjangan otomatis tersebut, pemain yang empat kali membela tim nasional Indonesia ini tidak dapat hengkang secara gratis.

Bek tersebut memainkan pertandingan terakhirnya pada 25 Mei 2025. Jadi, mungkin saja ia sudah memainkan pertandingan terakhirnya.