Seorang pemain PSV menyanyikan 'siapa yang tidak melompat, dia Yahudi' dan langsung ditarik keluar

Ryan Flamingo menimbulkan kehebohan pada hari Selasa saat upacara perayaan gelar juara nasional ke-27 PSV. Bek tersebut mengambil mikrofon di Stadhuisplein, Eindhoven, dan menyanyikan lagu kontroversial “Wie niet springt, die is een jood”. Momen tersebut langsung menuai kritik di media sosial.

Flamingo, bagaimanapun, segera ditarik pergi oleh seorang staf PSV setelah mulai menyanyikan lagu tersebut.

Lagu tersebut telah dinyanyikan di stadion sepak bola Belanda selama bertahun-tahun, di mana istilah ‘Yahudi’ tentu saja merujuk pada rival abadi Ajax. Namun, penggunaan istilah tersebut telah menjadi isu sensitif selama bertahun-tahun.

Di X, reaksi berdatangan tak lama setelah insiden tersebut. Penonton mengungkapkan keterkejutan dan ketidaksetujuan mereka atas penampilan Flamingo selama momen perayaan PSV.

Jeremy juga memberikan tanggapan kritis: “Flamingo, apa yang kamu lakukan di acara perayaan PSV? ‘Siapa yang tidak melompat, dia adalah seorang Yahudi’...,”

Michel melangkah lebih jauh dalam tanggapannya: “PSV, kamu juara. Haruskah seorang pemain menyanyikan ‘siapa yang tidak melompat, dia Yahudi’? Kalau begitu, kamu tidak sadar bahwa dunia saat ini benar-benar dalam kekacauan dan kamu tidak peka terhadap realitas.”















