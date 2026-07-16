Seorang pemain Prancis menyampaikan pidato yang 'tidak pantas' di ruang ganti: suasana sangat tegang

Tim nasional Prancis dilaporkan merasa frustrasi dengan peran Ousmane Dembélé selama pertandingan semifinal Piala Dunia, menurut L’Équipe. Penyerang tersebut dikabarkan telah menyampaikan pidato yang keras saat jeda pertandingan.

Prancis dianggap sebagai favorit juara menjelang Piala Dunia. Les Bleus melaju ke babak semifinal turnamen tersebut dengan sangat mudah, di mana mereka dijadwalkan menghadapi Spanyol.

Dalam pertandingan tersebut, segalanya berjalan buruk bagi tim asuhan Didier Deschamps. Di awal pertandingan, Spanyol unggul berkat gol dari Mikel Oyarzabal. Ia berhasil mengonversi tendangan penalti.

Saat jeda, keributan pun meletus di ruang ganti Prancis. Dembélé angkat bicara dan, dengan kata lain, tidak puas dengan cara timnya memberikan tekanan. Ia merasa rekan-rekan setimnya kurang intensitas.

Rekan-rekan setimnya itu, pada gilirannya, menganggap omelan Dembélé tidak pantas. Menurut L’Équipe, mereka menilai penyerang Paris Saint-Germain itu bermain sangat buruk dan merasa seolah-olah dia justru mencoba melimpahkan kesalahan kepada orang lain. Masalah ini telah menimbulkan rasa frustrasi dan ketegangan di ruang ganti.

Setelah jeda, Prancis pun tak mampu bangkit lagi. Pedro Porro memperlebar keunggulan Spanyol di babak kedua, sehingga Spanyol akan bertanding di final melawan Argentina pada hari Minggu.