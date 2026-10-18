Penampilan Feyenoord saat bertandang ke Telstar pada Sabtu malam kurang meyakinkan, tetapi tim asal Rotterdam itu tetap pulang membawa tiga poin. Satu pemain mendapat pujian: Gjivai Zechiël.

"Feyenoord bermain relatif buruk, tetapi umpan Zechiël kepada Read itu luar biasa," kata Sjoerd Mossou dalam acara Goedemorgen Eredivisie di ESPN. Ia merujuk pada umpan terobosan pada menit ke-32 yang berujung pada gol Sem Steijn untuk mengubah skor menjadi 1-3.

"Dia pemain yang fantastis," kata Henk Fraser, pelatih timnas Suriname saat ini. Ia mengaku kerap menonton rekaman permainan Zechiël.

"Itu juga karena desakan Ulrich van Gobbel (asisten pelatih Suriname, red.). Sepanjang hari dia membicarakan Zechiël. Golnya melawan Como juga fantastis," ujar Fraser.

Anis Hadj Moussa

Sebaliknya, Anis Hadj Moussa, yang biasanya menjadi salah satu pemain paling menonjol di Feyenoord, mendapat lebih banyak kritik atas penampilannya melawan Telstar. "Para pemain di lini depan itu... Hadj Moussa, saya benar-benar tidak tahu apa yang sedang dia lakukan," kata Kees Kwakman dalam acara De Eretribune di ESPN.

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"Anehnya, kalau melihat dia pada Rabu (melawan Como di Liga Champions, red.), berarti masalahnya ada pada mental," ujar Kwakman, yang pendapatnya diamini Mario Been. "Kualitasnya saat menguasai bola tidak perlu kita ragukan, tetapi kalau melihatnya lagi hari ini..."

"Terlalu sering kehilangan bola tanpa perlu," keluh Been. "Hal itu mulai muncul dan terus terjadi sepanjang pertandingan."