Seorang pemain Feyenoord baru-baru ini sempat berpikir untuk pensiun: 'Sudah beberapa kali mempertimbangkannya'

Gernot Trauner senang bisa kembali ke Feyenoord. Hal itu diungkapkan oleh bek asal Austria tersebut dalam wawancara mendalam di saluran resmi klub. Selama masa rehabilitasi yang panjang, "The Apotheker" sempat beberapa kali berpikir untuk pensiun.

Trauner yang kini berusia 34 tahun sedang menjalani bulan-bulan terakhirnya sebagai pemain Feyenoord. Pemain favorit penonton ini mengalami cedera pada tendon Achilles-nya di akhir musim lalu.

Tak lama setelah itu, ia juga mengalami cedera lutut. Pada akhirnya, Trauner bahkan harus menjalani operasi. Dalam laga melawan NEC (1-1), pemain berpengalaman ini kembali tampil dalam pertandingan resmi Feyenoord setelah absen selama sebelas bulan.

Trauner terbuka tentang masa-masa sulit yang baru saja dilaluinya. “Saya beberapa kali mempertimbangkan untuk berhenti. Sejujurnya, saya sering memiliki pikiran seperti itu.”

Namun, Trauner bukanlah orang yang mudah menyerah. “Selalu ada harapan. Tidak mungkin pertandingan terakhir musim lalu menjadi pertandingan terakhir saya. Saat itu semuanya masih baik-baik saja dan tiba-tiba saya tidak bisa bermain sepak bola lagi. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa saya terima.”

“Saya tidak mencari bantuan psikologis, tapi orang-orang di sekitar saya sangat membantu. Mereka selalu sangat sabar dan selalu percaya pada saya,” tutup bek berpengalaman ini.

Feyenoord akan bertanding di kandang melawan FC Groningen pada Sabtu sore dalam laga Eredivisie, yang merupakan pertandingan penting dalam perebutan posisi kedua.