Seorang pemain Argentina menolak berjabat tangan dengan Donald Trump dan langsung berjalan melewatinya setelah kalah di final Piala Dunia

Donald Trump tampil menonjol di Metlife Stadium pada Minggu malam setelah pertandingan final Piala Dunia antara Spanyol dan Argentina (1-0). Ia tidak hanya berkesempatan menyerahkan piala kepada tim Spanyol, tetapi juga memberikan medali perak kepada Argentina yang menjadi runner-up.

Saat penyerahan piala, terjadi momen yang canggung. Trump tidak langsung meninggalkan panggung, sementara Rodri bersiap untuk mengangkat trofi ke udara. Gelandang tersebut tampak terkejut melihat presiden itu menyelinap di antara para pemain yang sedang merayakan kemenangan.

Upacara penyerahan medali pun tidak berjalan mulus, seperti terlihat dalam rekaman terbaru. Trump berdiri bersama Presiden FIFA Gianni Infantino untuk memberi selamat kepada para pemain dengan jabat tangan. Namun, seorang pemain tampaknya tidak terlalu tertarik untuk melakukannya.

Tampak jelas bagaimana Cristian Romero berjalan melewati Trump tanpa menatap atau menjabat tangannya. Bek asal Argentina itu terlebih dahulu menerima medali dari Infantino, lalu langsung melanjutkan perjalanannya tanpa menanggapi presiden Amerika Serikat tersebut.

Momen tersebut memicu banyak reaksi di dunia maya. Di media sosial, banyak yang tertawa melihat tindakan yang seolah-olah mengabaikan Trump.