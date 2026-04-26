Seorang pemain Ajax U-19 menimbulkan kehebohan dan tidak menganggap serius baik Wijndal maupun Rosa: 'Saya lebih baik'

Eternal Barron membuat pernyataan yang sangat mengejutkan pada Sabtu malam. Penyerang berbakat Ajax U-19 ini mengaku dalam obrolan langsung di TikTok bersama Juwensley Onstein bahwa dirinya "lebih baik" daripada Lucas Rosa dan Owen Wijndal. Para pendukung Ajax tidak terima dengan komentar tersebut.

Dalam siaran langsung bersama mantan rekan setimnya, Onstein, Barron menyatakan bahwa dirinya lebih baik daripada Lucas Rosa dan Owen Wijndal, demikian yang dilaporkan oleh akun penggemar Inside020. Barron sendiri bermain sebagai sayap kanan.

Hal ini menimbulkan kegemparan di X di kalangan penggemar Ajax, yang tidak mengerti mengapa Barron, yang bahkan belum melakukan debutnya untuk Ajax 1, sampai pada pernyataan tersebut.

“Saya tidak mau tahu dengan kesombongan itu. Langsung jual saja,” demikian tanggapan seorang pengguna di bawah postingan akun penggemar tersebut. “Rosa akan mengalahkannya,” kata pengguna lain. “Agak aneh untuk dikatakan. Dia bahkan belum bermain di Jong Ajax. Langsung robek kontraknya, jika dia punya,” tulis pengguna lainnya.

Di dalam Ajax, Barron dikenal sebagai pemain yang ‘membutuhkan panduan khusus’, demikian ditulis Ajax Showtime pada Desember 2025.

“Ada banyak hal yang harus diperhatikan dalam sepak bola dan di Ajax selain sekadar bisa menendang bola dengan baik, demikian penjelasan mengenai minimnya menit bermainnya. Banyak yang dibicarakan mengenai mentalitas dan perilaku Barron.”

“Dia menimbulkan masalah dan karena itu lebih dari sekali ditempatkan di bangku cadangan atau bahkan dikeluarkan dari skuad. Barron adalah anak yang sulit, tapi juga anak yang baik dan tentu saja tidak sulit diatur,” kata Ajax Showtime.

Barron bergabung pada tahun 2022 dari akademi muda Sparta dan musim ini sebagian besar hanya tampil sebagai pemain pengganti di tim U-19 klub asal Amsterdam tersebut. Barron memiliki kontrak hingga musim panas 2027, namun ia menjadi incaran beberapa klub di luar negeri.







