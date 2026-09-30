"Saya hampir gila", kata Dick Schreuder dengan lega setelah peluit akhir berbunyi. Penyebab emosi pelatih NEC Nijmegen itu adalah Emre Mor. Winger Turki tersebut, yang pada 2017 pindah ke Borussia Dortmund dari negara kelahirannya Denmark dengan nilai nyaris sepuluh juta euro, sudah beberapa kali membuat para pelatihnya naik pitam dalam kariernya karena sikap kurang disiplin dan kecerobohan di lapangan. Namun, mungkin belum pernah seaneh pada malam 11 Agustus.

Klub Belanda itu, yang secara sensasional finis di posisi ketiga Eredivisie musim sebelumnya, menjamu Olympiakos Piraeus di putaran ketiga kualifikasi Liga Champions - kebetulan salah satu mantan klub Mor. Leg pertama berakhir 0-0 dan duel penentuan di De Goffert dimulai dengan pukulan bagi tuan rumah: winger Sami Ouaissa harus meninggalkan lapangan karena cedera setelah bermain sekitar setengah jam.

Mor seharusnya masuk menggantikannya. Dan tentu saja langsung saat itu juga. Namun, butuh tepat dua menit 49 detik sebelum Mor memasuki lapangan. Sebab, ia tidak bisa melepaskan anting dari telinganya.

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Emre Mor di NEC Nijmegen: Insiden anting yang konyol sebelum gol penentu kemenangan

Ya, benar sekali - di pinggir lapangan Mor berdiri, dikelilingi sebagian besar bangku cadangan Nijmegen yang marah termasuk pelatih Schreuder, dan sibuk mengutak-atik telinga pemain yang kini berusia 29 tahun itu. Schreuder benar-benar dibuat kesal.

"Saya pada akhirnya ingin mencabutnya sendiri. Pekan lalu dia diizinkan bermain dengan plester menutupinya. Di level seperti ini, sangat buruk bermain terlalu lama dengan kekurangan pemain. Ini benar-benar harus berubah," katanya kemudian. Alex Pastoor, mantan pelatih dan kini menjadi pakar TV di Ziggo Sport, berkata: "Saya rasa dia berpikir: Potong saja seluruh telinganya!"

Pada menit ke-30 Mor akhirnya masuk ke pertandingan dengan kedua telinganya masih lengkap, tetapi sesuai aturan tanpa anting - dan benar-benar menjadi sosok penentu. Setelah tertinggal 0-1, Nijmegen memaksakan laga ke perpanjangan waktu, lalu Mor mencetak gol 2-1 pada menit ke-95 yang menjadi skor akhir dan merayakannya dengan air mata di pelupuk mata. Itu adalah gol pertama Mor dalam pertandingan resmi setelah 542 hari. Saat itu, pada Februari 2025, ia masih bermain untuk klub kasta tertinggi Turki, Eyüpspor.

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Emre Mor melewatkan seluruh musim 2025/26 di Fenerbahce

Schreuder tampak berdamai dengan insiden anting tersebut: "Dia sedikit menebusnya dengan mencetak gol kemenangan." Fakta bahwa ia menarik keluar pemain pengganti yang sudah kehabisan tenaga itu sepuluh menit setelah golnya berkaitan dengan latar belakang Mor yang tidak jelas.

Sepanjang musim sebelumnya, saat Mor terikat kontrak dengan Fenerbahce, ia absen karena klub Istanbul itu tidak mendaftarkannya untuk kompetisi. Mengenai alasannya, Fener bungkam. Jurnalis Turki melaporkan adanya masalah lambung.

Mor yang bertubuh mungil, 1,69 meter, dan kuat dalam dribel itu mengumumkan bahwa ia ingin berbicara pada waktu yang tepat soal masa sulit yang baru saja dilaluinya. Setelah malam melawan Piraeus itu, ia terutama menikmati perhatian yang dulu akrab pada awal kariernya, tetapi sudah lama tidak ia rasakan lagi.

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"Argentina punya Tangan Tuhan, kami punya telinga Mor"

"Inilah yang diimpikan seorang pesepakbola, terutama dalam situasi saya. Saya menjalani dua tahun yang tidak mudah," kata Mor. "Lalu masuk sebagai pemain pengganti dalam pertandingan sepenting ini dan mencetak gol kemenangan - saya rasa tidak ada kata-kata yang bisa menggambarkan betapa enaknya perasaan itu."

Lalu bagaimana soal anting itu? "Saya bilang kepada pelatih: maaf, saya belum pernah mendengar bahwa anting tidak boleh ditutup dengan selotip," jelas pemain yang sudah 15 kali tampil untuk tim nasional itu. "Saya tidak bisa melepaskannya, jadi saya tarik saja dari telinga saya. Ada darah keluar, tetapi semuanya baik-baik saja."

Mor juga menjelaskan mengapa ia mengenakan anting itu saat bermain: "Saya memakainya bukan karena menurut saya itu terlihat bagus. Itu sesuatu dari Jepang atau China, yang katanya membantu saat tidur." Jurnalis Marcel Rözer merangkum malam itu dalam kolomnya untuk surat kabar regional De Gelderlander sebagai berikut: "Argentina punya Tangan Tuhan, kami punya telinga Mor."

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Bagaimana Emre Mor bisa berlabuh di Belanda bersama NEC Nijmegen?

Namun, bagaimana Mor, yang setelah hengkang dari BVB sempat bermain untuk Celta Vigo, Galatasaray, dan Fatih Karagümrük, bisa mendarat di timur Belanda? Ia masuk ke pasar sebagai pemain bebas transfer setelah Fenerbahce tidak lagi memperpanjang kontraknya. Karena itu, agennya Nima Modyr harus mempromosikan Mor, dan ia melakukannya kepada Carlos Aalbers, direktur teknis NEC sejak 2022.

"Kami sudah saling kenal sangat lama," kata pria 62 tahun itu tentang hubungannya dengan Modry. "Kami berbicara lewat telepon dan Nima menjelaskan situasi Emre kepada saya. Karena keadaan pribadi, dia sempat cukup lama berhenti dari sepakbola." Setelah itu, Nijmegen mengundang Mor untuk menjalani trial. "Kami berbicara panjang lebar tentang Emre. Lalu kami melakukan panggilan video dengannya. Dick Schreuder berbicara dengannya saat dia sedang liburan di Marbella. Tentu semua orang mengenal Emre, tetapi kariernya sedang berada dalam tren menurun. Kita akan lihat apakah kami bisa membalikkan tren itu lagi dan apakah kami bisa saling membantu."

Mor berlatih bersama tim dan memainkan laga uji coba sebagai winger kanan. Dalam penampilan pertamanya yang berlangsung 20 menit melawan klub amatir De Treffers, ia menyumbang assist untuk skor akhir 1-1. Tak lama kemudian, Mor tampil sebagai starter saat melawan Duisburg. Itu cukup bagi para petinggi klub. Mor pun mendapat kontrak hingga 2028.

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"Kualitas luar biasa": Emre Mor cedera di Nijmegen

"Saya sangat berterima kasih kepada klub ini. Mereka ingin membuat saya bahagia lagi, itu yang paling penting," kata Mor. "Saya tidak akan bernegosiasi soal uang. Bagi saya uang sama sekali tidak penting. Maaf saya mengatakannya seterang ini. Saya hanya ingin kembali menikmati permainan, dan klub membantu saya untuk itu. Semua orang mendukung saya dan itu terasa menyenangkan." Aalbers juga bersorak gembira: "Emre punya kualitas luar biasa. Pemain dengan level sepertinya biasanya tidak terjangkau bagi kami."

Namun, sejauh ini Nijmegen belum terlalu banyak menikmati kemampuan Mor. Klub kejutan musim lalu itu memulai tahun baru dengan minim hasil. Di liga, setelah tiga kekalahan dalam tujuh pertandingan, mereka hanya berada di posisi ke-11, sementara awal di fase liga Liga Europa (mereka tersingkir dari playoff Liga Champions melawan Bodö/Glimt) berakhir buruk dengan kekalahan 0-5 di markas Juventus Turin.

Itu juga berkaitan dengan masalah cedera besar yang menimpa klub. Mor juga termasuk di dalamnya, setelah sekali absen karena sakit dan dua kali absen akibat dampak lanjutan dari beban yang masih belum biasa baginya. "Pelatih menuntut banyak dari saya secara fisik dan saya sudah setahun penuh tidak bermain, jadi saya harus menjalaninya langkah demi langkah," katanya.

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Emre Mor kerap kekurangan mentalitas dan kestabilan fisik

Saat ini Mor absen karena cedera pangkal paha, yang diperkirakan akan membuatnya menepi hingga pertengahan Oktober. Ini sangat menjengkelkan baginya, karena dalam jeda internasional yang panjang itu ia sebenarnya bisa bekerja keras untuk kebugarannya. Kini hal itu hanya bisa dilakukan secara terbatas.

"Baginya sekarang ini bukan lagi soal uang, itu bukan lagi hambatan," kata pelatih Schreuder pada awal Juli, saat Mor menjalani trial bersamanya. "Mungkin justru itulah yang memberinya ketenangan yang dibutuhkan untuk kembali bermain lepas." Namun, dalam beberapa tahun terakhir sebelum Schreuder, harapan seperti ini juga sudah dimiliki beberapa pelatih lain, dimulai dari Thomas Tuchel di Dortmund dan Juan Carlos Unzue di Vigo.

Namun, nyaris tak ada yang berhasil menanamkan mentalitas yang tepat serta kestabilan fisik kepada Mor, yang sejak dini dicap sebagai "Messi Turki". Mor memiliki kualitas yang bisa membuatnya menjadi pembeda. Tetapi, terlalu sering ia kekurangan elemen-elemen dasar dalam permainan sepakbola tim: disiplin taktik, ketekunan, kerja keras, juga rasa ruang, pengambilan keputusan, dan sederhananya realisme.

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Emre Mor "hanya seorang pecundang yang mencoba sekali lagi"?

"Saya berharap gol ini menjadi titik balik yang sekarang akan saya nikmati," kata Mor pada malam 11 Agustus itu. Kini ia telah mencatat tujuh pertandingan dan 236 menit bermain, dan alih-alih menambah satu gol lagi, ia baru menambah satu assist. Ia baru sekali dipercaya tampil sejak awal, dan di liga bahkan belum pernah.

"Seorang pemenang hanyalah seorang pecundang yang mencoba sekali lagi," tulis Mor di Instagram setelah pindah ke klub profesional kesembilan yang berbeda dalam kariernya. Apakah percobaan Mor berikutnya benar-benar akan menghadirkan titik balik yang diharapkan, saat ini belum bisa dipastikan. Namun, jika insiden anting itu tetap menjadi bab paling berisik di Nijmegen, hal itu akan sangat cocok dengan perjalanan karier Mor yang penuh warna.

Emre Mor: Data performa sepanjang kariernya