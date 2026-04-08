FC Barcelona v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First Leg

Seorang pakar wasit menjawab... Apakah Kubarsi pantas diusir saat melawan Atlético Madrid?

Barcelona vs Atletico Madrid
Atlético meminta tendangan penalti

Seorang pakar wasit memberikan pendapatnya mengenai dua insiden kontroversial pada babak pertama pertandingan Barcelona melawan Atlético Madrid, dalam leg pertama perempat final Liga Champions.

Pertandingan Barcelona melawan Atlético Madrid di Stadion Camp Nou dimulai dengan tempo yang cepat, dan di tengah kecepatan tersebut, tendangan Nahuel Molina yang memantul dari tangan Kubarsi di dalam kotak penalti Barcelona memicu kontroversi sejak awal.

Eitoraldi González, pakar wasit di surat kabar "AS" dan radio "Cadena SER", mengatakan: "Bola mengenai tangan kanannya, tetapi itu hanyalah pantulan. Bahkan jika bola mengenai dirinya saat lengannya terangkat, tidak seharusnya ada penalti yang diberikan."

Pelanggaran Kubarsi terhadap Giuliano Simeone, saat pemain Argentina itu berhadapan satu lawan satu dengan Juan Garcia di depan gawang, lebih kontroversial, terutama karena wasit Stefan Kovac awalnya hanya memberikan kartu kuning kepadanya.

 Namun, teknologi Video Assistant Referee (VAR) mengingatkan wasit untuk meninjau ulang adegan tersebut dan memastikan bahwa pelanggaran itu layak mendapat kartu merah, dan wasit pun melakukannya, sehingga bek Barcelona itu akhirnya diusir dari lapangan. 

Mengenai insiden tersebut, pakar wasit tersebut mengatakan: "Itu kartu merah, mungkin wasit tidak memiliki pandangan yang jelas di lapangan. Namun, teknologi Video Assistant Referee seharusnya memberinya peringatan."

