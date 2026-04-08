Seorang pakar wasit mengungkap kejutan terkait tendangan penalti Al-Ahli yang dibatalkan saat melawan Al-Fayha

Pertandingan antara Al-Ahli Jeddah dan tuan rumah Al-Fayha, yang digelar pada Rabu malam ini dalam rangka putaran ke-28 Liga Profesional Roshen, menyajikan salah satu momen wasit yang paling kontroversial.

Al-Ahli saat ini berada di peringkat ketiga klasemen Liga Roshen, sejajar dengan Al-Hilal yang berada di posisi kedua, dan tertinggal 5 poin dari Al-Nassr yang memimpin klasemen.

Wasit awalnya memutuskan untuk memberikan tendangan penalti pada menit ke-26 babak pertama, setelah bola mengenai tangan Fashion Sakala, penyerang Al-Fayha, sebelum akhirnya membatalkan keputusan tersebut setelah meninjau tayangan ulang video.

Mengenai momen tersebut, pakar wasit Mesir Mohamed Kamal "Risha" mengatakan dalam pernyataannya kepada surat kabar "Al-Riyadhiah" Saudi: "Al-Ahli pantas mendapatkan tendangan penalti, dan keputusan wasit untuk tidak memberikannya tidak benar."

Dia melanjutkan: "Bola jelas mengenai tangan Sakala, posisi pemain itu tidak wajar, dan saya rasa wasit terlalu terburu-buru dalam menarik kembali keputusannya."

Perlu dicatat bahwa Al-Ahly kemudian berhasil mencetak gol pembuka melalui penyerang Inggrisnya, Ivan Toney, pada menit ke-36 babak pertama.



