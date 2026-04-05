Seorang pakar hukum mengungkap nasib pengaduan Al-Hilal terhadap Nahda Berkane

Dampak krisis antara Al-Hilal dan Nahda Berkane dari Maroko terus berlanjut, menyusul pengaduan yang diajukan klub Sudan tersebut kepada Konfederasi Sepak Bola Afrika (CAF) terkait kelayakan pemain Hamza Al-Mousawi untuk bertanding dalam dua laga antara kedua tim di babak perempat final Liga Champions Afrika, yang berakhir dengan lolosnya tim Maroko setelah imbang (1-1) di Maroko dan kemenangan (1-0) di Rwanda.

Pihak manajemen Al-Hilal berpendapat bahwa pemain tersebut tidak memenuhi syarat untuk bermain karena terbukti mengonsumsi zat doping, dan meminta CAF untuk segera membuka penyelidikan atas kasus ini.

Klub tersebut telah mengirimkan 5 pernyataan resmi kepada Konfederasi Afrika antara 23 Maret dan 3 April, tanpa menerima tanggapan resmi, yang mendorongnya untuk mengeluarkan pernyataan keras yang mengkritik apa yang disebutnya sebagai "diamnya pihak berwenang yang tidak dapat diterima".

Di tengah meningkatnya kontroversi, CAF mengumumkan akan menggelar sidang dengar pendapat pada Kamis, 9 April mendatang untuk meninjau pengaduan tersebut, hanya dua hari sebelum pertandingan leg pertama semifinal Liga Champions antara Al-Jaysh dan Renaissance Berkane.

Al-Hilal menuntut agar keputusan final dikeluarkan sebelum 6 April, atau menunda pertandingan hingga putusan dikeluarkan, sambil mengancam akan mengajukan gugatan ke Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS) jika tuntutannya tidak dipenuhi.

Dalam konteks ini, pakar hukum olahraga Tarek Al-Alaimi, dalam pernyataannya kepada surat kabar "Al-Arabi Al-Jadid" yang berbasis di London, memberikan analisis hukum terperinci mengenai kasus ini, sambil menepis kemungkinan CAF mengeluarkan keputusan yang bertentangan dengan prosedur sebelumnya. Al-Alaimi mengatakan: "Saya tidak percaya bahwa CAF akan bertentangan dengan keputusannya sendiri dalam kasus ini; karena pemain dan timnya, Nahda Berkane, telah mematuhi semua prosedur yang ditetapkan oleh CAF melalui Komite Disiplin."

Dia menjelaskan, "Setelah hasil tes yang dijalani pemain tersebut terbukti positif, ia dijatuhi sanksi pencegahan awal berupa skorsing selama 30 hari, kemudian Ketua Komite Disiplin mengambil tindakan sesuai kewenangan hukum yang dimilikinya, (Peraturan dalam Pasal 12 Ayat 1 Huruf (d) menyatakan bahwa Ketua Komite Disiplin berwenang untuk mencabut tindakan sementara yang telah diumumkan berupa skorsing pemain selama 30 hari dan mengumumkan tindakan sementara apa pun secara mandiri), menangguhkan pemberlakuan hukuman skorsing preventif awal, sehingga pemain tersebut memenuhi syarat secara olahraga untuk berpartisipasi, mengingat tidak adanya keputusan awal atau final yang menangguhkan partisipasinya bersama timnya".

Dia melanjutkan: "Pemain atau timnya tidak melakukan kesalahan, karena komisi lah yang terlambat mendengarkan keterangannya, sehingga mereka memanfaatkan tenggat waktu yang mereka miliki. Oleh karena itu, banding Al-Hilal tidak akan mengubah hasil pertandingan, karena tim Maroko tidak bersalah melainkan menghormati prosedur, karena Komisi Disiplin melalui ketuanya, memiliki hak tunggal untuk mencabut sanksi."

