Seorang pakar asal Inggris melontarkan kritik tajam kepada asisten wasit: Dia melakukan dua kesalahan dan membuat kami kehilangan tendangan penalti

Seorang wasit veteran Liga Primer Inggris melancarkan serangan keras terhadap wasit asal Yordania, Adham Makhadmeh, yang memimpin pertandingan antara Inggris dan Republik Demokratik Kongo pada Rabu malam ini.

Inggris lolos dari salah satu kejutan terbesar di Piala Dunia kali ini, setelah meraih kemenangan dramatis atas Republik Demokratik Kongo dengan skor 2-1, pada babak 32 besar Piala Dunia.

Pertandingan tersebut diwarnai protes dari pihak Inggris terkait tidak diberikannya tendangan penalti pada insiden yang melibatkan kiper Leonel Mpasi dan penyerang Inggris Harry Kane.

Mark Halsey, mantan wasit Inggris, mengatakan bahwa teknologi Video Assistant Referee (VAR) telah melakukan “kesalahan yang jelas” dengan tidak memberikan tendangan penalti kepada Inggris melawan Republik Demokratik Kongo.

Sistem VAR meninjau kembali insiden tersebut, namun tidak merekomendasikan wasit Makhadma untuk melihat layar guna mengambil keputusan.

Halsey berpendapat bahwa wasit seharusnya menunjuk titik penalti saat Kane terjatuh.

Dia mengatakan kepada surat kabar "The Sun": "Baiklah, kita kembali menyaksikan kontroversi seputar tendangan penalti dalam pertandingan Inggris melawan Kongo, di mana Harry Kane berlari mengejar bola umpan terobosan, dan kiper Kongo keluar dengan cepat serta jelas-jelas menjegal Harry Kane... Ada kontak fisik yang jelas."

Dia melanjutkan: “Sekarang wasit terus membiarkan permainan berlanjut, lalu meniup peluitnya dan memberi isyarat bahwa Harry Kane berpura-pura terjatuh... Baiklah, jika dia memang berpura-pura terjatuh atau melakukan akting untuk menipu wasit, mengapa wasit tidak memberikan kartu kuning kepada Harry Kane?”

Pakar wasit tersebut menambahkan: “Bagi saya sekarang, sangat jelas bahwa kiper Kongo telah menarik Harry Kane, dan saya terkejut bahwa wasit asal Yordania itu tidak memberikan tendangan penalti.”

Dia menambahkan: “Jelas bahwa teknologi Video Assistant Referee (VAR) telah meninjau ulang adegan tersebut, dan saya yakin itu adalah kesalahan yang jelas. Adalah kesalahan yang jelas jika teknologi VAR ikut campur dengan cara seperti ini.”

Dia melanjutkan: "Beberapa orang akan mengatakan ya, dan beberapa orang akan mengatakan tidak. Mungkin karena itulah masalah ini menjadi bersifat pribadi, tetapi bagi saya, itu adalah penalti yang jelas yang seharusnya diberikan kepada Inggris."