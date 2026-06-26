Seorang komentator asing menilai tim Oranje jauh lebih unggul daripada negara terkemuka ini

Setelah hasil imbang 2-2 melawan Jepang, Filip Joos masih sangat kritis terhadap tim nasional Belanda. Setelah berhasil menjadi juara Grup F, komentator asal Belgia dari Sporza ini kini jauh lebih optimis mengenai peluang Oranje di Piala Dunia.

“Oranje bertanya-tanya: apakah ini perlu? Oranje memutuskan untuk tidak lagi bermain sepak bola. Untuk bersembunyi di tempat yang sebenarnya, mengingat statusnya, Belanda tidak boleh bersembunyi: di dalam cangkangnya. Itu tidak boleh,” kata Joos setelah Belanda dua kali membuang keunggulan melawan Jepang.

Hampir dua minggu kemudian, komentator asal Belgia itu menyimpulkan bahwa Oranje kini berada dalam posisi yang jauh lebih baik di Piala Dunia. “Belanda sedang dalam performa terbaiknya,” analisis Joos beberapa hari sebelum laga krusial melawan Maroko di babak 16 besar.

“Tim ini memiliki potensi yang sangat besar. Saya tidak akan pernah begitu bersemangat tentang tim yang tidak saya lihat potensinya. Menurut saya, Belanda adalah negara sepak bola papan atas. Saya menilai mereka jauh lebih tinggi daripada Jerman. Itulah mengapa saya sangat kecewa saat melawan Jepang,” kata Joos, yang hadir sebagai komentator di Piala Dunia.

Joos bertugas sebagai komentator pada pertandingan Ekuador melawan Jerman (2-1). Ia melihat tim asuhan Julian Nagelsmann dengan cepat unggul, namun tetap kalah. Joos pun memberikan penilaian yang keras terhadap juara dunia empat kali tersebut.

“Ekuador adalah pemenang yang pantas. Jerman memang sudah dipastikan menjadi juara grup, tetapi bermain sangat buruk. Saya sangat kecewa. Saya tidak melihat Jerman bisa melaju jauh. Saya akan sangat terkejut jika Jerman ini bisa mengalahkan Prancis,” kata Joos yang skeptis.

Jerman akan menghadapi tim peringkat ketiga dari grup A, B, C, D, atau F di babak 16 besar. Di perempat final, mereka kemungkinan akan berhadapan dengan favorit utama Prancis, runner-up Piala Dunia 2022.