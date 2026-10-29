Pada musim lalu, pelatih asal Jerman, Hansi Flick, secara terbuka mengakui bahwa Barcelona membutuhkan para pemimpin yang mampu memikul tanggung jawab di saat-saat sulit, dan musim ini, Raphinha mengemban sebagian besar tanggung jawab tersebut, sekaligus mengenakan ban kapten.

Meski demikian, ada pemain lain yang meski tidak mengenakan ban kapten, dianggap sebagai salah satu suara paling berpengaruh di ruang ganti Barcelona, yaitu Rodri, menurut yang dilaporkan surat kabar "Marca".

Meski gelandang kelahiran Madrid itu baru datang musim panas lalu, adaptasinya dengan klub Catalan tersebut berlangsung cepat, dan pengaruhnya pun segera menonjol. Sejak penampilan perdananya di hadapan para suporter, pemain ini mendapat sambutan meriah dari tribune, sementara ia memperoleh pengaruh besar di dalam ruang ganti berkat kepribadian dan pengalamannya.

Contoh terakhir dari hal itu terjadi kemarin, Rabu. Setelah dua kekalahan terakhir melawan Real Madrid dan Paris Saint-Germain, Rodri bersama Raphinha dan para pemimpin tim lainnya berinisiatif mengadakan makan siang bersama dengan tujuan mempererat semangat tim, dan inisiatif ini mencerminkan peran kepemimpinan yang diemban sang gelandang.

Pertandingan berikutnya BAR LaLiga 16.00 ALA

Pada musim panas lalu, Barcelona tampak telah memastikan posisi lini tengah mereka. Namun demikian, ketika peluang untuk merekrut Rodri muncul, klub tidak ragu untuk mempertimbangkannya. Keputusan itu didasarkan pada dua alasan: pertama, klub Catalan tersebut mendapatkan kesempatan untuk menggaet salah satu gelandang terbaik di dunia. Kedua, mereka melihatnya sebagai pemain yang mampu menghadirkan pengalaman, kepribadian, dan kepemimpinan pada ruang ganti yang berisi banyak pemain muda.

Kedatangan pemain asal Madrid itu menjadi taruhan yang melampaui aspek sepak bola semata, sebab rekam jejak gemilang dan kepribadiannya bisa menjadi dua unsur mendasar bagi tim muda yang membutuhkan teladan yang baik dalam suka maupun duka. Dan pemain internasional itu telah berhasil menjalankan peran ini dengan sempurna.

Di sisi sosial, sejak hari pertama kedatangannya, tepatnya untuk menghadiri laga Piala Joan Gamper, suporter di Stadion Camp Nou menyambutnya dengan sangat hangat. Selain itu, ia menjadi pemain inti yang tak tergantikan dalam susunan utama tim Flick.