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GREECE-ATHENS-AEK-ATHENS-REAL-MADRID-PRE-MATCH-ACTIVITIES-03-11Getty Images
Mohamed Saeed
Diterjemahkan oleh

“Seorang kapten harus berbeda”: Mourinho sampaikan pesan tegas kepada bintang Real Madrid Fede Valverde dan konfirmasi keputusan terkait Vinicius untuk laga melawan AEK

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Jose Mourinho menantang Federico Valverde untuk menerima pengorbanan yang dituntut dari seorang kapten Real Madrid, saat klub raksasa Spanyol itu bersiap menghadapi laga sulit melawan AEK Athena di Liga Champions. Berbicara menjelang lawatan ke Yunani, pelatih asal Portugal itu juga menjelaskan rencananya memilih pemain untuk lini serang yang melibatkan Vinicius Junior dan menyampaikan refleksi penuh duka atas meninggalnya pesepakbola Spanyol Jesus de Miguel secara tragis.

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Mourinho minta Valverde berkorban sebagai kapten

Real Madrid v Sevilla FC - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

Mourinho datang ke konferensi pers prapertandingan di Athena dengan pesan jelas tentang kepemimpinan dan fleksibilitas Federico Valverde. Pelatih Real Madrid itu menekankan bahwa status pemain Uruguay tersebut sebagai kapten klub menuntutnya mengutamakan kebutuhan taktis tim, terutama mengingat keterbatasan skuad saat ini. Dengan kemungkinan absennya sejumlah pemain belakang, Mourinho menyatakan Valverde harus siap meninggalkan posisi pilihannya jika kepentingan tim menuntutnya selama periode padat di kompetisi Eropa ini.

“Saya melihat Fede sebagai pemain yang sangat penting bagi tim,” kata mantan pelatih Chelsea dan Manchester United itu kepada media. “Statusnya sebagai kapten Real Madrid membuatnya memandang keadaan di sekitarnya dengan cara berbeda. Ketika Anda menjadi kapten, Anda harus berbeda. Itu adalah tanggung jawab, dan saya pikir hal itu akan membuatnya bermain di posisi mana pun yang dibutuhkan tim dan rekan-rekan setimnya. Bagi saya, seperti itulah seorang kapten. Karena itu, saya yakin Fede tidak akan keberatan bermain di posisi mana pun. Jika dibutuhkan sebagai bek kiri, dia akan melakukannya karena tanggung jawabnya sebagai kapten,” tambahnya.

Kedalaman taktik dan posisi Vinicius Junior sebagai starter

Meski memuji potensi Valverde sebagai bek sayap, Mourinho mengakui bahwa terbatasnya pilihan di lini tengah membuat sang pemain kemungkinan besar tetap akan sering tampil di posisi aslinya. Ia mencatat bahwa meskipun tim kerap tampil lebih baik saat Valverde memberikan energi di sisi lapangan, ketersediaan hanya segelintir gelandang senior, termasuk Tchouaméni, Camavinga, Bernardo, dan Thiago, membuat menit bermainnya di kedua peran itu harus dikelola dengan cermat.

Beralih ke lini depan, Mourinho memastikan Vinicius Junior akan menjadi starter dalam pertandingan melawan AEK. “Jangan lupakan Brahim, Endrick... Kami punya banyak pemain berkualitas di sana. Memiliki banyak pemain tidak pernah menjadi masalah bagi saya. Diomande bisa bermain di kedua sisi sayap, begitu pula Brahim. Endrick bisa bermain di kanan, tetapi juga di kiri... Dari semuanya, Vini adalah pemain yang paling cocok bermain sebagai sayap kiri. Kami tahu itu,” jelas sang pelatih dalam konferensi pers tersebut.

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Penghormatan untuk De Miguel dan ambisi di Liga Champions

Suasana konferensi pers terasa lebih muram setelah kabar meninggalnya Jesus de Miguel. Mourinho membuka pernyataannya dengan mengungkapkan keterkejutannya atas peristiwa itu dan menyampaikan belasungkawa kepada keluarga serta teman-teman almarhum. Ia menyoroti betapa sulitnya tragedi di lapangan seperti itu bagi semua orang yang terlibat dalam sepakbola profesional, termasuk dampak psikologisnya terhadap sesama pelaku sepakbola. Sang pelatih tampak terpukul oleh kabar tersebut dan menyebutnya sebagai “momen yang sangat sulit” bagi seluruh komunitas sepakbola yang tengah menghadapi kehilangan seorang kolega.

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04 Nov 2026

RMA

RMA

Ketika pembicaraan kembali beralih ke Liga Champions, Mourinho tetap berpijak pada kenyataan meski berpeluang memenangi trofi itu bersama klub ketiga yang berbeda. Setelah sebelumnya meraih kesuksesan di Eropa bersama Porto dan Inter, ia mengakui prestise jika bisa melakukannya bersama Madrid, tetapi menegaskan bahwa fokusnya tertuju pada tugas terdekat.

“Kenyataannya, kami masih membutuhkan poin untuk lolos. Kami sudah dekat dengan babak play-off, tetapi belum dekat dengan kelolosan langsung ke babak 16 besar,” ia mengingatkan. Ia menutup sesi itu dengan sentuhan ironi khasnya, menyiratkan bahwa dibutuhkan tiga tahun agar hasil terbaik dari pekerjaannya di sebuah klub benar-benar terlihat.

Saya memulai karier jurnalistik saya pada 2011, dengan spesialisasi di bidang jurnalisme investigasi. Ini memungkinkan saya mengeksplorasi berbagai bidang secara mendalam dan mengembangkan kemampuan analisis yang kuat, hingga saya memutuskan untuk fokus pada passion pertama saya: sepak bola. Selanjutnya, saya meliput tim nasional Mesir di semua kategori usia, sepak bola dunia, serta olahraga lain seperti renang, menembak, dan squash.

Passion saya terhadap sepak bola dimulai di lapangan, saat bermain di tim muda beberapa klub Mesir. Dari situ, saya mulai mengikuti sepak bola dunia, mulai dari Piala Dunia 1998, serta sepak bola domestik di Mesir. Saya tidak hanya mengikutinya di layar televisi, tetapi hingga kini saya tetap menonton langsung pertandingan tim favorit saya, Zamalek, klub paling berjaya di abad ke-20, dari tribun.

Saya tidak memiliki tim Eropa favorit, meskipun saya cenderung menyukai AC Milan karena kekaguman saya pada bintang-bintang seperti George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho, dan Seedorf. Ini membuat menonton pertandingan klasik El Clásico antara Real Madrid dan Barcelona semakin menyenangkan, sambil tetap netral dalam diskusi tentang keduanya.

Momen sepak bola terbaik saya tetap kemenangan Zamalek atas Ismaily dan kekalahan Al Ahly dari Enppi, ditandai dengan sundulan Sid Abdel-Naim yang membawa Zamalek meraih gelar epik musim 2002–2003, serta balas dendam manis AC Milan atas Liverpool di final Liga Champions 2007 melalui gol ganda bersejarah Inzaghi.

Saya beruntung pernah bekerja untuk dua platform olahraga terbesar di Timur Tengah, Kooora dan GOAL.COM, yang memberi saya pengetahuan luas tentang sepak bola Arab dan dunia. Pada 2022, saya bergabung dengan Serikat Jurnalis Mesir dan saya berspesialisasi menulis konten olahraga SEO untuk Kooora.

Formasi favorit sepanjang masa: Buffon di gawang; bek: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; gelandang: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; penyerang: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Sepanjang karier saya, saya telah menerbitkan ribuan laporan, investigasi, dan fitur olahraga di Kooora dan GOAL.COM. Beberapa sorotan termasuk:

“Bagaimana pendapatmu tentang falafel sekarang, Aboutrika? Arnie Slot menghancurkan ‘Lobster Club’ dan berencana menghapus Manchester City!”

“Berhenti dari tenis tapi cintanya pada Real Madrid tak berujung… Nadal yang secara sukarela melepas jersey Barcelona dan menciptakan setengah kekayaan Georgina!”

“Terima kasih pada Ceferin yang naif… ambisi musuh terbesar Roshn League memberi Arab Saudi kemenangan telak secara gratis!”