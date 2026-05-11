Seorang jurnalis merasa ngeri setelah mengunjungi pertandingan Ajax melawan FC Utrecht

Willem Vissers hadir pada pertandingan Ajax melawan FC Utrecht (1-2) hari Minggu lalu. Wartawan De Volkskrant ini sama sekali tidak menikmati kunjungannya ke Johan Cruijff ArenA, demikian terungkap dalam acara Voetbalpraat hari Senin.

''Suasana di ArenA sama seperti di lapangan,'' kata Vissers sehari setelah kekalahan menyakitkan Ajax di kandang sendiri. ''Bahwa orang-orang sebenarnya sudah tidak percaya lagi.''

Vissers langsung membuat pengecualian untuk F-Side, kelompok pendukung fanatik Ajax. ''Banyak di sana yang sekali-kali mengenakan kaos Ajax, bukan jaket hitam. Terlihat seru. Mereka juga tetap positif.''

“Tapi,” kata pengamat Ajax itu sambil langsung memberi catatan. “Ini sama seperti di NAC Breda. Orang-orang sibuk membeli bir sepanjang hari. Orang-orang berlarian ke mana-mana, seperti konser musik.”

''Ini cuma kebosanan, dan nggak seru,'' Vissers melihat tren yang mengkhawatirkan mulai muncul. ''Sama seperti bisbol dulu, saat nggak ada orang di base. Makanya orang Amerika suka olahraga itu. Nggak ada orang di base, aku bisa cepat ambil bir. Dan kamu nggak bakal ketinggalan apa-apa. Begitulah sepak bola mulai jadi sedikit seperti itu.''

Para penggemar Ajax menyaksikan tim peringkat lima di Eredivisie kalah dramatis dari FC Utrecht. Justru mantan pemain Ajax, Mike van der Hoorn, mencetak gol penentu kemenangan di menit ke-96 di Amsterdam.

Ajax masih bisa merebut posisi ketiga. Untuk itu, mereka harus mengalahkan sc Heerenveen, dan FC Twente harus kalah dari PSV. Selain itu, tim peringkat keempat NEC tidak boleh menang atas Go Ahead Eagles.