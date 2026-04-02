Seorang jurnalis mengungkap fakta mengejutkan: Jesus-lah yang menyusun strategi tim Saudi dalam pertandingan melawan Irak!

Seorang jurnalis Saudi mengungkap kejutan besar, setelah memastikan bahwa pelatih asal Portugal, Jorge Jesus, yang juga menjabat sebagai pelatih tim Al-Nassr, adalah orang yang menyusun strategi tim nasional Saudi saat menghadapi Irak dalam babak play-off kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Timnas Saudi lolos ke Piala Dunia 2026 setelah bermain imbang tanpa gol melawan Irak pada Oktober lalu, dalam pertandingan kedua mereka di babak play-off kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Mereka unggul atas Irak berkat selisih gol, setelah keduanya mengalahkan Indonesia.

Falah Al-Qahtani, jurnalis dari surat kabar "Okaz" Saudi, mengatakan dalam pernyataan melalui podcast "Hajma": "Saya akan mengungkapkan informasi yang belum pernah diungkap sebelumnya, yaitu bahwa orang yang menyusun strategi tim nasional dalam pertandingan melawan Irak yang membuat kami lolos adalah Jesus."

Dia menambahkan: "Jesus datang ke markas timnas Saudi pada hari pertandingan, duduk bersama para pemain, menyusun strategi, lalu pergi."

Hal ini terjadi di tengah spekulasi bahwa nama pelatih asal Portugal tersebut dikaitkan dengan kepelatihan timnas Saudi di Piala Dunia 2026, menggantikan pelatih asal Prancis Hervé Renard, di tengah penurunan hasil dan performa "Al-Akhdar" dalam beberapa waktu terakhir.

Jesus bersaing dengan beberapa nama yang baru-baru ini diusulkan, seperti pelatih Al-Hilal asal Italia Simone Inzaghi, pelatih Al-Qadsia asal Irlandia Utara Brendan Rodgers, serta mantan pelatih timnas Maroko Walid Regragui.