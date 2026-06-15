Seorang jurnalis Madrid memprovokasi Barcelona: Siapa orang bodoh yang akan menuduh Real Madrid mengacaukan tim nasional?

Juanma Rodríguez, analis di program "El Chiringuito", memicu perdebatan luas di kalangan suporter Barcelona melalui serangkaian cuitan provokatif di platform "X" setelah Real Madrid resmi merekrut bek kiri asal Catalunya, Marc Cucurella, dari Chelsea.

Menurut apa yang diposting Rodríguez melalui akun resminya di platform "X", ia mengatakan segera setelah mengetahui bahwa Real Madrid telah mencapai kesepakatan dengan Chelsea dan pemain Catalan tersebut: "Kita sudah memiliki pemain internasional Spanyol."

Dia menambahkan dengan nada sarkastis: "Yang terbaik dari semua ini adalah De la Fuente tidak bisa mencegahnya," merujuk pada keyakinannya bahwa pelatih timnas Spanyol tidak memanggil Carvajal dan Huisen karena mereka bermain untuk Real Madrid.

Dia juga menyinggung kesepakatan lain dengan mengatakan: "Víctor Muñoz, dan Cocorela. Pada akhirnya, kami akan memiliki lebih banyak pemain internasional daripada klub mana pun."

Setelah menerima banyak pesan negatif dan menyadari kemarahan sebagian pendukung Barcelona, Rodríguez terus melontarkan provokasi dengan berkata: "Ayo, kalian yang berpikiran sederhana. Kokorela milikku berasal dari kota Barcelona, tapi dia bukan dari klub Barcelona, melainkan dari Espanyol Barcelona, mengerti?” sambil membagikan foto pemain Catalan itu dengan seragam Espanyol, dalam upaya menegaskan bahwa pemain tersebut tidak pernah bergabung dengan akademi La Masia yang terkenal, melainkan tumbuh di barisan rival tradisional Barcelona.

Stabilitas tim nasional

Rodríguez tidak berhenti sampai di situ, ia kembali menulis: "Siapa orang bodoh pertama yang akan mengatakan bahwa Real Madrid mengganggu stabilitas tim nasional Spanyol? Saya membaca komentar kalian," sebagai sindiran terhadap apa yang terjadi pada 2018 ketika Real Madrid merekrut Julen Lopetegui tepat sebelum Piala Dunia dimulai, yang mengakibatkan pemecatannya sebagai pelatih timnas Spanyol dan memicu perdebatan luas mengenai pengaruh klub raksasa itu terhadap stabilitas "La Roja".

Di akhir komentar provokatifnya, analis di program "Mega" itu memperingatkan: "Jika kita ingin bek kiri utama timnas Spanyol adalah pemain Real Madrid, maka kita juga harus merekrut Grimaldo," merujuk pada bek Bayer Leverkusen asal Jerman yang saat ini dianggap sebagai salah satu bek kiri terbaik di Eropa.