Seorang ekonom Jerman yang berhasil memprediksi dengan tepat tiga juara Piala Dunia terakhir menjelaskan secara rinci: inilah alasan mengapa tim nasional Belanda akan menjadi juara dunia

Belanda akan menjadi juara dunia. Itulah prediksi Joachim Klement, ekonom asal Jerman yang berhasil menebak dengan tepat pemenang tiga Piala Dunia terakhir. Kepada BBC, ia menjelaskan alasannya secara rinci.

Klement, yang bekerja sebagai ahli strategi di sebuah bank investasi Inggris, mengembangkan model prediksi kompleks yang telah membantunya menebak juara dunia dengan tepat selama tiga Piala Dunia berturut-turut. “Karena saya benar tiga kali berturut-turut, orang-orang sekarang berpikir bahwa model ini tak terkalahkan,” katanya.

“Ini awalnya sebagai latihan untuk menunjukkan kepada dunia betapa sombongnya para ekonom yang mengira mereka bisa memprediksi hal-hal yang sebenarnya sama sekali tidak mereka pahami. Tapi kini ini menjadi latihan tentang bagaimana, jika Anda cukup sering beruntung, Anda bisa membuat orang menganggap Anda sebagai seorang guru,” katanya sambil tertawa.

Model ini berfokus pada beberapa faktor, seperti jumlah penduduk suatu negara, tingkat kesejahteraan, iklim, dan peringkat dunia FIFA. “Sisanya 50 persen adalah keberuntungan. Banyak faktor dalam sebuah pertandingan yang sama sekali tidak dapat diprediksi,” kata Klement.

Dalam prediksi Klement saat ini, Oranje lolos dari fase grup bersama Jepang, Swedia, dan Tunisia. Selanjutnya akan terjadi bentrokan dengan Maroko, yang juga dimenangkan. Di babak 16 besar, Kanada kemudian tersingkir.

Di perempat final, Belanda harus menghadapi Prancis: menurut Klement, gol bunuh diri akan menjadi penentu bagi Belanda. Di semifinal, Spanyol tersingkir setelah adu penalti, dan di final, Belanda mengalahkan Portugal.

Meskipun baru saja sukses, Klement tetap berhati-hati. “Beberapa rekan kerja saya telah bertaruh pada Belanda setelah publikasi ini. Jika Belanda tersingkir di Piala Dunia, saya rasa saya harus bekerja dari rumah keesokan harinya,” pungkasnya.