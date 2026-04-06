Seorang dokter asal Saudi mengungkap: Inzagi melanggar aturan dan menghancurkan para bintang Al-Hilal

Tekanan di dalam jajaran Al-Hilal semakin meningkat belakangan ini, terutama karena banyaknya cedera yang menimpa sejumlah bintang tim, sehingga memicu gelombang kontroversi dan tuduhan yang menimpa pelatih asal Italia, Simone Inzaghi, terkait perannya dalam krisis ini, baik dari segi metode persiapan fisik maupun beban latihan, di saat-saat kritis musim ini di mana "Al-Zaeem" membutuhkan kesiapan penuh para pemainnya.

Al-Hilal mengalami serangkaian cedera beruntun musim ini, yang terbaru adalah cedera bintang Prancis Karim Benzema, serta kapten Saudi Salem Al-Dossari, yang semakin memperparah kekhawatiran di dalam tim, terutama dengan seringnya absennya pemain kunci pada momen krusial kompetisi.

Dalam konteks ini, dokter Saudi Rakan Al-Wabel, yang spesialis cedera olahraga, berkomentar saat tampil di program "Al-Muntasif", menegaskan bahwa situasi saat ini menimbulkan banyak kekhawatiran, dengan mengatakan: "Kita berbicara tentang lebih dari 9 kasus absen akibat cedera, dan ini angka yang sangat besar. Menurut standar FIFA dan UEFA, hal ini menandakan adanya indikasi risiko yang jelas di dalam sistem."

Dia menambahkan: "Studi menegaskan bahwa jika jumlah cedera melebihi lima pemain per 1.000 jam latihan, baik dalam pertandingan maupun latihan, ini berarti ada masalah nyata, yang mungkin terletak pada manajemen medis atau staf teknis, atau akibat beban latihan yang tinggi."

Dia menjelaskan bahwa aliran Italia, terutama yang tradisional, yang dianut oleh gaya Inzaghi, mengandalkan tekanan tinggi dan peningkatan beban fisik, yang meningkatkan kemungkinan cedera otot, sambil mencatat bahwa sebagian besar cedera ini termasuk dalam apa yang dikenal sebagai "loading spike" yaitu lonjakan tiba-tiba dalam beban fisik, yang juga terjadi pada pelatih Jorge Jesus, yang menerapkan pendekatan serupa dalam latihan.

Inzagi belakangan ini mendapat kritikan tajam akibat hasil yang kurang memuaskan, yang terbaru adalah hasil imbang 2-2 melawan Al-Taawoun dalam pertandingan pekan ke-27 Liga Profesional Roshen.