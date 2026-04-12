Seorang dokter asal Arab Saudi membantah pernyataan Inzagi dan mengungkap rahasia cedera para bintang Al-Hilal

Pelatih Al-Hilal asal Italia, Simone Inzaghi, mendapat kecaman keras dari seorang dokter spesialis cedera olahraga, menyusul pernyataan terbarunya mengenai cedera.

Al-Hilal mengalami serangkaian cedera parah yang dialami para bintang tim secara terus-menerus sepanjang musim, yang menyebabkan kritik terhadap gaya kepelatihan Inzaghi.

Namun, Inzaghi memutuskan untuk menanggapi tuduhan tersebut dalam konferensi pers menjelang pertandingan melawan Al-Sadd dari Qatar, yang dijadwalkan berlangsung pada Senin malam, dalam rangka babak 16 besar Liga Champions Asia.

Inzaghi mengatakan: "Semua cedera disebabkan oleh memar, bukan karena kelelahan atau persiapan fisik seperti yang dikatakan beberapa orang."

Namun, dokter Saudi Rakan Al-Wabel yang spesialis cedera lapangan, mengatakan dalam pernyataan melalui program "Al-Muntasif": "Al-Hilal mengalami cedera otot secara massal, bukan karena memar seperti yang disebutkan pelatih dalam pernyataannya."

Dia menambahkan: "Penyebab cedera ini berasal dari cara Inzaghi menerapkan tekanan tinggi, dan pelatih harus fokus pada satu turnamen serta mengelola beban fisik dengan lebih cerdas."

Dia menyimpulkan dengan mengatakan: "Gaya Inzaghi mungkin menyebabkan kekalahan di banyak turnamen, bukan hanya satu turnamen saja, jadi dia harus menangani situasi ini dengan cerdas."