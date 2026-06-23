Seorang bintang Afrika mendahuluinya... Ronaldo terus menorehkan sejarah dengan angka legendaris

Cristiano Ronaldo, kapten tim nasional Portugal, terus menorehkan sejarah di Piala Dunia, setelah mencetak rekor istimewa berkat dua golnya ke gawang Uzbekistan.

"The Don" hanya membutuhkan waktu 6 menit sejak awal pertandingan untuk mencetak gol spektakuler "volley" berkat umpan silang yang akurat, lalu menambah gol kedua pada menit ke-39 setelah menerima umpan terobosan dari Bruno Fernandes.

Pertandingan tersebut berlangsung pada Rabu malam ini sebagai bagian dari putaran kedua Grup 11 Piala Dunia 2026.

Menurut data dari situs "Stats Foot" Prancis, Ronaldo kini menjadi pemain tertua kedua yang mencetak gol dalam pertandingan Piala Dunia sepanjang sejarah, pada usia 41 tahun dan 138 hari.

Hanya legenda Kamerun, Roger Milla, yang mendahului bintang Portugal ini, yang mencetak gol di Piala Dunia 1994 pada usia 42 tahun dan 39 hari.

Hal ini terjadi saat Ronaldo mencetak rekor bersejarah setelah gol tersebut, karena ia menjadi pemain pertama dalam sejarah yang mencetak gol di 6 edisi Piala Dunia yang berbeda.

Selain itu, ia juga menjadi pencetak gol terbanyak Portugal sepanjang sejarah Piala Dunia dengan 10 gol, mengungguli legenda Eusébio.