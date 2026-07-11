Seorang ahli psikologi menjawab... Bagaimana Mustafa Shubair menghadapi tendangan penalti Messi?

Seorang pakar psikologi olahraga mengungkap cara Mustafa Shubair, kiper tim nasional Mesir, menangkis tendangan penalti yang dilepaskan oleh legenda Argentina Lionel Messi, dalam pertandingan mereka di Piala Dunia.

Messi mencetak satu gol dan memberikan satu assist, sehingga membawa timnas Argentina mengalahkan timnas Mesir dengan skor 3-2, Selasa lalu, di Stadion Atlanta, pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Pertandingan tersebut menyaksikan momen bersejarah, ketika Mustafa Shubair menggagalkan tendangan penalti dari Messi. Ini menjadi penalti kedua yang gagal dieksekusi oleh bintang Argentina tersebut di edisi Piala Dunia kali ini, dan yang keempat sepanjang sejarah turnamen, menjadikannya pemain dengan jumlah penalti yang paling sering gagal dieksekusi sepanjang masa.

Surat kabar Inggris “Daily Mail” mencoba mengungkap alasan di balik kegagalan Messi yang berulang kali dalam mengeksekusi tendangan penalti di Piala Dunia, melalui wawancara dengan pakar psikologi olahraga, Gayer Yordit, seorang profesor di Sekolah Ilmu Olahraga Norwegia dan pakar utama dalam aspek psikologis tendangan penalti.

Yordet mengatakan bahwa Messi tidak mengalami kesulitan dalam mengeksekusi tendangan penalti, di mana ia gagal mencetak 34 dari 150 tendangan yang dilakukannya sepanjang kariernya, dengan tingkat keberhasilan 77%, yang masih berada dalam kisaran normal antara 76 hingga 79%.

Ahli psikologi olahraga tersebut menjelaskan bahwa bintang Argentina itu berganti-ganti antara dua metode dalam mengeksekusi tendangan penalti. Metode pertama bergantung pada kiper, di mana ia maju perlahan untuk menendang sambil mengamati gerakan kiper, sebelum memilih sudut tendangan.

Sedangkan cara lainnya tidak bergantung pada kiper; ia memilih sudut yang telah ditentukan sebelumnya dan tetap menendang ke arah tersebut tanpa memperhatikan pergerakan kiper. Inilah cara yang digunakan Messi saat menghadapi Shubair, di mana ia memilih menendang ke sudut kiri.

Yordit mengatakan bahwa ada dua alasan mengapa Mustafa Shubair berhasil menahan tendangan penalti tersebut. Pertama, ia bergerak lebih awal, yang memberinya peluang besar untuk menahan bola jika tendangan diarahkan ke sudut tempat ia berdiri, dan hal itu memang terjadi.

Sedangkan alasan kedua adalah bahwa Messi sendiri tidak memiliki kekuatan dan akurasi yang cukup dalam tendangan penaltinya, dibandingkan dengan bintang-bintang lain, seperti penyerang Inggris Harry Kane atau pemain Polandia Robert Lewandowski, yang membuat tendangannya dapat dihentikan.

Perlu dicatat bahwa Messi menjadi pemain pertama yang gagal mencetak dua tendangan penalti dalam satu edisi Piala Dunia, sementara Mustafa Shubair menjadi kiper keempat yang menahan dua tendangan penalti dalam satu edisi, setelah sebelumnya menyelamatkan tendangan penalti pertama melawan Iran pada babak penyisihan grup.