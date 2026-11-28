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Presiden Estudiantes Juan Sebastian Veron menyatakan keyakinannya menjelang final Copa Libertadores melawan Palmeiras pada Sabtu di Estadio Centenario, Montevideo. Estudiantes kembali menghadapi lawan yang sama di stadion tempat ayahnya, Juan Ramon, membawa klub meraih gelar kontinental pertama pada 1968. Veron yakin generasi baru timnya mampu memanfaatkan kesempatan ini.

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Veron yakin pada Estudiantes jelang duel melawan Palmeiras

Menurut ESPN, presiden Estudiantes Juan Sebastian Veron menyatakan keyakinan penuh pada skuadnya setibanya di Uruguay untuk final CONMEBOL Libertadores melawan Palmeiras pada Sabtu di Estadio Centenario. Setelah menyingkirkan Flamengo melalui adu penalti di Maracana untuk mencapai final, klub Argentina itu tinggal membutuhkan satu kemenangan untuk meraih gelar kontinental kelima.

"Harapannya adalah memainkan pertandingan yang hebat, dan kami yakin akan melakukannya karena tim sedang bermain bagus," kata Veron. "Kami tidak perlu banyak bicara kepada para pemain karena mereka menyadari posisi mereka dan betapa keras mereka berjuang untuk sampai di sini. Jelas para suporter mendukung mereka. Dari pihak kami, yang ada hanyalah ucapan terima kasih."

"Kesempatan seperti ini hanya untuk segelintir orang, dan kami salah satunya"

Mantan pengatur serangan Inter dan Lazio itu menekankan pentingnya membantu generasi muda pemain Estudiantes menghadapi tekanan laga penentuan gelar kontinental, sembari memperoleh kekuatan dari dukungan masyarakat setempat di Montevideo.

"Saya rasa ini bagian dari proses, mengalami momen-momen seperti ini. Di tengah kegugupan dan semua yang dipertaruhkan, kami tahu kesempatan seperti ini hanya untuk segelintir orang, dan kami salah satunya," ujarnya. "Untungnya, kami cukup sering mengalaminya sepanjang sejarah kami. Kali ini terjadi lagi, dan generasi lain pun mengalaminya. Meski ada perbedaan, orang Argentina dan Uruguay punya cara pandang yang sangat mirip terhadap sepakbola, dan itu bisa dirasakan."

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Jejak luar biasa keluarga Veron dari 1968 hingga 2026

Pertandingan ini memiliki makna sejarah yang luar biasa bagi keluarga Veron: Estudiantes kembali bertemu lawan yang sama di stadion tempat mereka pertama kali menjuarai Libertadores pada 1968. Kala itu, ayah Juan Sebastian, Juan Ramon 'La Bruja' Veron, mencetak gol dalam ketiga pertandingan final, termasuk dalam kemenangan penentu 2-0 di Estadio Centenario, lalu membawa klub meraih tiga gelar beruntun hingga 1969 dan 1970.

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Mantan gelandang Manchester United dan Chelsea itu kemudian menjadi kapten Estudiantes saat meraih gelar Libertadores keempat melawan Cruzeiro pada 2009, setelah kembali dari Eropa. Namun, ia selalu memandang pencapaiannya dalam konteks warisan sang ayah. "Di Estudiantes saya memenangi tiga gelar, tetapi ayah saya memenangi lima... dalam hampir semuanya, ia adalah pemain kunci atau sosok yang paling berperan," kenangnya suatu kali. Ia juga mengingat: "Saya tidak pernah merasakan tekanan apa pun selain tekanan dari diri sendiri."

Dari kapten di lapangan menjadi presiden di tribune

Veron, yang pertama kali menjabat sebagai presiden klub pada 2014, kini menyaksikan final dari tribune direksi, bukan sebagai kapten di lini tengah.

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"Sebagai pemain, saya punya kenangan indah di Centenario. Saya berharap bisa merasakan kepuasan serupa sebagai pengurus klub," kata Veron menjelang pertandingan pada Sabtu di Montevideo.